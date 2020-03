NachbarschaftsChallenge - Greif jenen Menschen unter die Arme, die durch diesen Virus besonders gefährdet sind - Family & Friends

Greif jenen Menschen unter die Arme, die durch diesen Virus besonders gefährdet sind und mach einen Unterschied mit deinem Leben. Gott will in den Menschen wirken, mit denen wir Umgang haben und wenn wir für sie beten, ihnen in Ihrer Not begegnen und helfen, fließt Sein lebendiges Wasser zu ihnen. So können wir für viele ein Segen sein. AmenIn Liebe, Gott segne euch!Family & Friends Church 🙌#FamilyAndFriendsChurch #FamilyAndFriends #Familie #Freunde #WirBleibenZuhause #Nachbarn #Gemeinsam #Nächstenliebe #GemeinsamStark