Leben ist Begegnung ღ ... Family and Friends Church

Missionarische Begegnung lädt ein zum Dialog auf Augenhöhe. So sind wir zusammen mit Menschen unterwegs, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat, Leben zu erfahren, Glauben zu entdecken und um Gott persönlich kennenzulernen …Durch Gottesdienste, Kinderstunden, und andere kreative, kommunikative, sportliche und geistliche Angebote wollen wir mithelfen, dass Menschen wieder miteinander und mit Gott ins Gespräch kommen.Ein Leben mit Gott ist nicht Religion, Tradition oder Rituale. Es geht um eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer. Diese Beziehung verändert dein Leben. In der Bibel wird häufig davon berichtet, wie Gott auf wundersame Weise in das Leben von Menschen eingegriffen hat.Wir leben, um genau diese Liebe und Kraft Jesu’ in jede Nation zu bringen, zu der Gott uns ruft und geben unser Leben hin, um zu sehen, wie Gott Geschichte zum Guten wendet.Wir sind da wo DU bist ツ#FamilyAndFriendsChurch