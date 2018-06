Gott ist so gut, dass nur ein Tag mit ihm besser ist als tausend Tage irgendwo anders.

Der Psalm 84 Vers 11 zeigt uns einen wichtigen Blickwinkel auf Gottes Gegenwart:„Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten der Gottlosen.“Die Gegenwart Gottes in meinem Leben ist so wertvoll ist und ich ermutige dich heute zu lernen, die Gegenwart Gottes zu genießen!Nur wenn Gottes Gegenwart auf uns ist, können wir seine Herrlichkeit erblicken, sehen und verstehen.Es ist eine wunderbare Sache, mit Gott ein beständiges Gebetsleben zu entwickeln. Gott verheißt, dass, wenn du ein suchender und betender Diener wirst, Seine Gegenwart in deinem Leben hervorbrechen wird – wobei sie Türen verschließt und öffnet und Seine göttliche Ordnung in allem rund um dich herum bewirkt. Doch etwas sogar noch Größeres als dies wird geschehen: Gottes Gegenwart wird dich in eine Offenbarung Seiner Herrlichkeit führen!Suche Ihn mit ganzen Herzen, und begehre Seine Gegenwart in deinem täglichen Leben. Dann wirst du die unvorstellbare Herrlichkeit Gottes erkennen und erleben! AMENAndreas KeiperEin Leben mit Gott ist nicht Religion, Tradition oder Rituale. Es geht um eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer.#erlebeGott – was ER für dich vorgesehen hat ツ