Fühlst du dich attackiert, angegriffen oder bedrängt, bist du in Not? #EvangelistAndreasKeiper

Jesus ist der Herr in deinem Leben.Jesus macht Raum, damit du weiter gehen kannst,Jesus macht verschlossene Türen auf.Jesus schafft Auswege, wo du noch keine sehen kannst.Jesus nimmt die Bedrängnis aus deiner Situation weg.Psalm 18,37Deine Not, was immer es sein mag, wird ER, in Herrlichkeit verwandeln. Du brauchst Dich nicht mehr zu fürchten, sondern darfst erfahren, wie ER, der Herr JESUS, Dich tröstet! AMEN!