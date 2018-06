Eine Liebesgeschichte im historischen Irland

Tapfheim : Gemeindebücherei |

Autorenbegegnung: Dagmar Holler aus Augsburg las in Tapfheim aus „Land der kleinen Hügel“. Wie die frühere Justizbeamtin ihren Roman gestaltet hat und was man noch von ihr hören wird





Wahre Erfüllung

Monaghan, die nördlichste Grafschaft Irlands, war das Ziel einer spannenden literarische Reise mit Dagmar Holler. Auf die „Grüne Insel“ entführte die bekannte Schriftstellerin in der Tapfheimer Gemeindebücherei eine interessierte Zuhörerschaft und vermittelt in einer spannenden Lesung aus ihrem neuesten Roman alle Schattierungen dieser reizvollen Landschaft, dem „Land der kleinen Hügel“, wie sich der Buchtitel übersetzt liest.„Schreiben ist meine wahre Erfüllung“ betont die Augsburgerin, deren Faible für Irland zu ihrem weiteren historischen Roman führte. Anno 1593, als England die „Bemühungen“ um die Beschlagnahme Irland forcierte, beginnt die faszinierende Geschichte über eine Liebe, die nicht sein darf. Die Hauptperson Aeryn Maguire, eine schöne Irin, und der englische Offizier Michael Bradley geraten mitten hinein in die gefährlichen Machenschaften um die Rückeroberung Irlands und müssen um ihre Liebe kämpfen, aber auch um ihr Leben.Die Autorin Dagmar Holler hat so exakt recherchiert, dass daraus ein atemberaubendes Buch entstanden ist. Von Faszination geprägte Stille herrschte denn auch bei den Gästen in der Bücherei während der Lesung.„Und wie geht’s weiter?“ Diese Frage blieb die Autorin verständlicherweise schuldig, plauderte aber in einer Fragestunde über die Entstehung des Romans, verdeutlichte anschaulich und geschichtlich fundiert ihre Romanfiguren und zeigte auf, wie sie als Justizbeamtin zum Schreiben gefunden hat.Spannend gestalteten sich auch die Einblicke in Dagmar Hollers Gedankenwelt für weitere Literatur. Wie auch „Das Geheimnis der Heilerin“, ihr Augsburger Historienroman, werden weitere spannende und interessante Werke folgen. Gabi Pfeffer von der Tapfheimer Büchereileitung jedenfalls hat schon jetzt die nächste Lesung mit der Romanverfasserin für ihre Einrichtung „gebucht“.