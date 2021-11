Bäldleschwaige: um Gutes zu genießen, wie Gutes zu tun!

Tapfheim : Hofgut Bäldleschwaige |

Sie haben bereits adventlichen und weihnachtlichen Bedarf und wollen gleichzeitig sich selbst, wie den Flutopfern im Ahrtal Gutes tun; dann auf ins Hofgut Bäldleschweige,

Bäldleschwaige 1, 86660 Tapfheim, Tel. 09070 / 217, e-Mail: hofgut@baeldleschwaige.de,

www.baeldleschwaige.de

Jeweils Samstag und Sonntag von 12.00 bis 15.00 geht dort die Spendenaktion von Erna Dirschinger für die Hochwassergeschädigten im Ahrtal weiter.

Im September bereits konnten von Erna Dirschinger und ihre Schwägerin Ida Rau persönlich € 13.600 Euro an Bürgermeister Helmut Lussi von der besonders betroffenen Gemeinde Schuld / Ahrweiler übergeben werden.Die dortigen Zerstörungen haben einen tiefen Eindruck bei den beiden Frauen hinterlassen, und so sammeln sie weiter, ganz besonders auch in den Wochen vor Weihnachten.Auf Grund der anhaltenden Corona-Situation sind die geplanten Konzerte ebenso nicht im gewohnten Umfang machbar, als ein Stand an den Weihnachtsmärkten zu organisieren.Engagierte Unterstützung von Familie Sautter, ermöglicht eine Spenden-Verkaufsaktion in deren Bäldleschwaige.Erna Dirschinger und ihre Mitstreiterinnen bieten im dortigen Biergarten Kreativ- und Weihnachtsartikel, Tannengestecke, Kränze, Socken, Mützen, Weihnachts-CD´s und viele weitere Kleinigkeiten an.Auch von Familie Schweyer, Tapfheim, frisch geerntetes Weißkraut wird angeboten.Alle Einnahmen gehen ohne Abzug in den "großen Spendentopf".Kommen Sie also ins Donau-Ried, genießen Sie Gutes von den dortigen Spezialitäten, tun Sie zudem Gutes für die Flutopfer im Ahrtal und unterstützen Erna Dirschinger mit ihren Helferinnen!