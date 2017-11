Alter Bahnhof Tapfheim öffnet seine Türen

Tapfheim : Alter Bahnhof |

Einen letzten Einblick in den Fortschritt der Bahnhofssanierung in Tapfheim wollen Rita und Martin Failer der Bevölkerung am Samstag, 02. Dezember 2017 ab 11:00 Uhr bei einem Tag der offenen Tür bieten. Angesichts der Jahreszeit sollen die Besucher selbstverständlich auch in den Genuss vorweihnachtlicher Stimmung gebracht werden.

Mit großem ideellem und materiellem Aufwand haben die Eheleute Failer unter ganz speziellen Gesichtspunkten den Charakter des Bahnhofgebäudes als Baudenkmal nicht nur erhalten, sondern mit besonderem Gespür für den Denkmalschutz Akzente gesetzt. „Der Denkmalschutz wollte nichts, was wir nicht auch wollten“ verdeutlicht Rita Failer die harmonische Zusammenarbeit, die in manchen Gebäudedetails sichtbar zu Tage tritt.

Zwar ist das Bahnhofsgrundstück in weiten Teilen noch Baustelle, aber vor der Eröffnung der Schmuckmanufaktur ergibt sich an diesem Tag letztmalig die Gelegenheit, auch das Obergeschoss zu besichtigen, in dem provisorisch die Cafeteria zum Schnuppern einlädt. Während im Erdgeschoss und dem späteren „Cafe Bruno“ handgemachtes von Liebhaberstücken zu bekommen ist, wo der Kindergarten mit einem weihnachtlichen Basar auftritt und die Glühwürmchen mit einem Verkaufsstand präsent sind, wird ein kleiner aber feiner Adventmarkt vor dem alten Bahnhof die Gäste verwöhnen. Kunsthandwerkliche Vorführungen, handgewebte Produkte und natürlich die außergewöhnlichen Schmuckstücke von der Schmuckmanufaktur Failer werden Anregungen schaffen.

Das Rahmenprogramm ab 12:00 Uhr gestalten die Bücherei Tapfheim mit einem Bilderbuchkino, und ein Live-Gittarist sowie ab 16:00 Uhr ein Drehorgelspieler und den Schlusspunkt um 19:30 Uhr bildete eine Feuershow.

Für die Besucher bestehen stündliche Zugverbindungen zwischen Donauwörth und Dillingen und das mit direktem Ausstieg vor dem „Alten Bahnhof Tapfheim.