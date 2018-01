Königsproklamation beim Schützenverein Staufen

Syrgenstein : Schützenverein Staufen e.V. 1907 |

Syrgenstein, 13. Januar 2018: Beim Kameradschaftsabend im Vereinsheim proklamierte der Schützenverein Staufen seine neuen Schützenkönige und ehrte verdiente Mitglieder.

Die Staufener Schützen starteten mit der Proklamation der neuen Könige und Ehrung der Vereinsmeister in das neue Vereinsjahr. Die Königskette in der Schützenklasse ging diesmal an Reinhold Sing der sich den Sieg mit einem 1,3 Teiler erkämpft hatte. Die Königskette in der Jugendklasse ging mit einem 52,7 Teiler an Jessica Stutzmiller. Schützenliesel und damit beste Dame in der Wertung ist Sandra Nuiding mit einem 9,1 Teiler. In der Wertung der Vereinsmeister wurden ebenfalls hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Titel Vereinsmeister Schützenklasse ging Julian Danner mit 383 Ringen, in der Damenklasse ging der Titel an Sandra Nuiding (369 Ringe), in der Jugendklasse an Jessica Stutzmiller (355 Ringe), in der Juniorenklasse gewann Markus Stutzmiller mit 375 Ringen. Die Schülerklasse wurde von Lucas Ehrenberger mit 102 Ringen gewonnen (20 Schuss) und die Altersklasse von Reinhold Sing (374 Ringe), die Klasse der Auflageschützen gewann Werner Nuiding mit 418.1 Ringen. Das Highlight bei den Ehrungen war die Ernennung von Max Kronthaler zum Ehrenmitglied für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Verein als Kassierer, 2. Vorstand und Ausschussmitglied. Das Gau-Ehrenzeichen des Donau-Brenz-Egau Gaues wurde an Jochen Eggert für seine Mitarbeit im Verein verliehen. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Albert Sing (60 Jahre), Andreas Rekittke (40 Jahre), Thomas Römer (40 Jahre), Gerhard Rotter (25 Jahre), Rainer Rettenberger (25 Jahre) und Jan Minder (25 Jahre) geehrt.