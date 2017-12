15. Syrgensteiner Adventssingen

Am Samstag, 23. Dezember 2017 lädt die VHS Syrgenstein zum Adventssingen in die Bachtalhalle. Unter der Gesamtleitung von Jörg Lanzinger werden alpenländische Weisen, klassische Lieder und modernere Weihnachtssongs zu hören sein. Neben den musikalischen Beiträgen der Ensembles ist auch das Publikum wieder herzlich eingeladen, bei den Weihnachtsliedern kräftig mit zu singen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten und werden zum Teil auch an caritative Organisationen weitergeleitet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Beginn ist um 18 Uhr.Mit dabei z.B. das Ostalb Zithertrio: