Schnelles einlesen in den Roman ist möglich durch die klare Charakter-Darstellung der teilnehmenden Protagonisten. Autorin Julia Woolf gelingt es herzenswarm "Marigolds" Charakter lebendig zu machen, dass (mir als Leserin) das Gefühl entsteht tatsächlich zu leben in der Geschichte. Nicht ohne Tränen in den Augen.Autorin JULIA WOOLFErschienen am 02.11.2020ISBN: 9783471360309432 Seiten ROMAN, List Hardcover m. Schutzumschlag