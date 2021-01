ROMAN "Erinnerung aus Glas" Melanie Dobson

handelt in zwei Zeitfenstern, beginnend im Jahre 1942 (Niederlande) und 75 Jahre später, sprich 2017 in verschiedenen Ländern. Dahin springt der Inhalt in den Kapiteln hin und her, wodurch ein gleichmässiges lesen erschwert ist. Die Spannung jedoch ist hoch angelegt Grund der Tatsachen-Relevanz. Spiegelung der damaligen Realität ist widergegeben und regt an zum Nachdenken! Ich, als Leserin empfehle zuerst die Anmerkung - der Autorin MELANIE DOBSON - zu lesen um den Protagonisten, innerhalb der Geschichte, folgen zu können. Hierzu hätte ich mir, zur Vereinfachung, eine kurze Auflistung gewünscht.Fakt: Die Erzählung "Erinnerung aus Glas" veranschaulicht das - innerhalb des zweiten Weltkrieg - schwierige Thema Holocaust, dessen verständliche Wiedergabe dem Leser keiner Schulgeschichtliche-/Weltpolitische Vorkenntnisse bedarf.Mit recht wurde dieses Autoren-Werk als "Bester historischer Roman" ausgezeichnet mit dem Carol Award!Erscheint Januar 2021Francke Verlag (www.francke-buch.de)ISBN 978-3-96362-189-5368 Seiten, gebunden (auch als e-Book)