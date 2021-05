ROMAN "Das Mädchen im Nordwind" Karin Baldvinsson

spielt - teils realistisch, teils fiktiv - in zwei Zeitfenstern. Tischlerin Sofie Berger nimmt in 2019 einen Job an in Island. Innerhalb Renovierungsarbeiten findet sie, im antiken Schreibtisch, ein Notizheft. Die darin in deutscher Schrift verfassten Einträge beginnen 1936, in Lüneburg. Als Sofie den Isländer Björgwin kennen lernt berichtet sie von ihrer Entdeckung. Er und seine Angehörigen sind erst nicht begeistert Sofie zu unterstützen bei der Übersetzung. Die, wie sich herausstellt, zuzuordnen ist an einen noch lebenden Verwandten Björgwins. Ob es gelingt die Vergangenheit aufzuarbeiten und dahin Frieden zu schließen?DerRoman hat mich - als Leserin - kulturell wertvoll unterhalten. Zum einen erhielt ich Einblick in die isländische Kultur, zum anderen erweiternde Erkenntnis deutscher Geschichte die spannend wiedergegeben wird!Karin Baldvinsson"Das Mädchen im Nordwind"Ullstein ISBN 978-3-548-06294-5Eschienen Mai 2021Weitere Bücher:"Das Versprechen der Island Schwestern" Ullstein ISBN 978-3-548-06006-4Erschienen Mai 2019"Der Sommer der Island Töchter"Ullstein ISBN 978-3-548-06020-0Erschienen Mai 2020