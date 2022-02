HISTORISCHER KRIMI_"Die Hafenärztin_Ein Leben für die Freiheit der Frauen" HENRIKE ENGEL

einen schnulzigen Ärztin-Roman vermutet. Großer Irrtum!Hinterhistorischer Geschichteverbirgt sich ein spannender Krimi! Dahin der Handlungsort spielt in Hamburg, im Jahre 1910: Als junges Mädchen wandert Anne Fitzpatrick mit ihren Eltern aus nach England. Dort bereits arbeitet sie als Ärztin und ist engagiert für das Recht der Frauen. Nach einem Vorfall zieht es sie wieder zurück in ihre Heimatstadt Hamburg. Hier wird es ihr nicht leicht gemacht ihre Interessen durchzusetzen im Bestreben die Frauenbewegung voranzutreiben. Erst recht nicht nachdem mehrere Morde an Frauen begangen wurden. Gefährlich wird es Anne nach der Begegnung mit dem Tatverdächtigen. Vermutlich auch, weil sie selbst ein Geheimnis ihrer Person verbirgt! Bis zum Schluss wird's nicht aufgedeckt. Vielleicht jedoch im bereits angekündigten Folgeband(Juni 2022).Der bereits vermerkt ist auf meiner Leserliste, weil mir die Charakter-Darstelung der Anne Fitzpatrick besonders gut gefällt.HENRIKE ENGEL"Die Hafenärztin_Ein Leben für die Freiheit der Frauen"ISBN 978-3-86493-190-1UllsteinVerlags-Buchbeschreibung:Anne Fitzpatrick ist eine der ersten Ärzteninnen Deutschlands und arbeitet unter großer Anfeindungen in einem Frauenhaus. Ihre Mission ist es, Frauen zu helfen, deren Leid zugefügt wurde. Als die couragierte Pastorentochter Helene bei ihr auftaucht und mitarbeiten will, unterstützt Anne die junge Frau in ihrem Wunsch etwas sinnfolles zu tun. Da werden neben dem Frauenhaus zwei Frauenleichen entdeckt. Die Opfer hatten Kontakt zur Frauenbewegung, so wie Anne selbst auch. Die Polizei spielt den Vorfall jedoch als Mord im Milieu herunter. Aber warum ermittelt der wortkarge Kommissar Berthold Rheydt trotzdem weiter? Zusammen mit Helene sucht Anne nach Antworten und gerät dabei in immer größere Gefahr.