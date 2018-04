Am Sportpl.

Die Fahrradgruppe des TuS Riehe startet ab 09.04.2018 wieder zu ihrer wöchentlichen Radtour. Gäste sind dazu jederzeit willkommen. Im April starrten wir um 17.30 Uhr und fahren so ca. 25 km. Ab Mai beginnen wir um 18.00 Uhr. Ein mal im Monat machen wir auf einem Sonntag eine größere Tour mit Kaffeepause. Gestarrtet wird jeweils am Sportheim in Riehe.