Daniela Alfinito & Die Schlagerpiloten – live -- in der Tanzarena Wagner in Sulzbach Rosenberg am Samstag, 18.05.19….

erobert mit Ihrer sehr sympathischen, authentischen Art & ihrer gefühlvollen Stimme die Herzen der Schlagerfans im Sturm.Ihr aktuelles Albumeroberte direktder offiziellen Album Charts in Deutschland, Platz 4 in Österreich & Platz 7 in der Schweiz...Sensationell !!!sind die „drei“ Schlagerpiloten, auf die im Moment alle fliegen…Mit ihrem Debütalbumstiegen sievon 0 aufein in die Offiziellen Deutschen Album Charts, in Österreich auf Platz 11 und in der Schweiz auf Platz 14 ...das ist mega !!!Aber es kommt noch besser!!!: dielandeten sogar aus dem Stand auf– ermittelt von Gfk Entertainment - mit... unglaublich !!!Also, nichts wie rein in die „Blue Jeans“ und „wieder einmal tanzen gehen“ –zum Beispiel zu „Zwei Herzen ein Sirtaki“….Durch den Abend führt uns der Schlager DJ mit Herz -….Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt nur 15,00 €Reservierung unter: Tel. 09961 – 4610Christiane Brüning, 05.05.19