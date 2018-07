74 Suhler Mineralie-und Fossilienbörse am 30.09.2018 im CCS, Eintritt frei

Suhl : CCS suhl |

Unsere Herbstbörse wird am 30.09.2018 im Congress Centrum Suhl ( Friedrich-König-Straße 7, 98527 Suhl) stattfinden. Die Flyer sind schon in der Verteilung und auch die Plakate hängen teilweise schon . Wie Immer bei unseren Börsen ist der Eintritt kostenlos. Die Öffnungszeit für Besucher ist von 10 bis 16 Uhr. Parkmöglichkeiten sind im CCS. Über 30 Aussteller werden wieder Interessantes aus der Welt der Mineralen und der Fossilien präsentieren. Schmuck . Literatur und Sammlungszubehör werden das Angebot komplettieren. Für Kinder wird es wieder ein interessantes Spiel mit schönen Mineralien als Preis geben. Veranstalter ist der " Geowissenschaftliche Verein Suhl 1961" der seine 74. Börse organisiert. Die Frühjahrsbörse des Vereins ist dann 2019 wie gewohnt in Ilmenau.

Parkplätze im Veranstaltungsort.

Für Aussteller:

Mietpreis pro Tisch 15,00 € (Maße 1,40 x 0,70 m/Tisch)

Aufbau am 20.September ab 07.00 Uhr möglich.

Tische werden gestellt, Tischtücher sind mitzubringen.

Elektroanschluss ist vorhanden, Kabel und Beleuchtung in Eigenregie (max. 150 W).

Für die Ausstellungsstücke haftet der Aussteller selbst !

Getränke und Imbiss sind im Haus möglich.