Weihnachtsbaumverkauf Baden-WÃ¼rttemberg 2017 Update

Weihnachten 2017 rückt immer näher. Während schon viele die ersten Touren auf den Weihnachtsmarkt planen, vergessen viele sich frühzeitig um einen Weihnachtsbaum zu kümmern. Egal ob zum selber Schlagen oder kaufen. Hier finden sie eine kleine Übersicht über Anlaufstellen für den Weihnachtsbaumverkauf.



Stuttgart - Innenstadt:

West:

Bismarckstraße vor der Friedensschule

Seite Gutenbergstraße - Johannesstraße

Entlang der Gebäude 6, 18, 25

Lerchenplatz

Pauluskirche

Grünanlage beim Paul-Gerhardt-Platz

Schottstraße bei der Aussichtsplatte

Doggenburg

Süd:

Markusplatz

Marienplatz

Ost:

Platz vor dem Bergfriedhof

Fußgängerbereich Ostendstr. 77

Schönbühlstraße/Ecke Ostendstraße

Urachplatz/Grünanlage

Lukasplatz

Gablenberger Hauptstraße

Schmalzmarkt

Gänsheide/Bubenbad

Nord:

Am Weißenhof (Spielplatz) 

Heslach:

Erwin-Schöttle-Platz -

Bihlplatz

Stuttgart - Stadtbezirke

Bad Cannstatt:

Taubenheimstraße

Stadtkirche

Bahnhofstraße

Heidelberger-/Altenburger Straße





Botnang:

Eltinger-/Griegstraße

Feuerbach:

Klagenfurter Straße 25

Kelterplatz

Rudolf-Gehring-Platz





Freiberg:

Wallensteinstraße

Mönchsfeldstraße/Himmelsleiter/Balthasar-Neumann-Straße, Grünfläche

Giebel:

Ecke Giebel- und Engelbergstraße

Hofen:

Parkplatz bei der SSB-Haltestelle Max-Eyth-See

Möhringen:

Hechinger-/Lohäcker Straße

Mühlhausen:

Arnoldstraße, Fläche vor der Turn- und Versammlungshalle

Rohr:

Parkplatz Osterbronnstraße

Uhlbach:

Uhlbacher Platz

Vaihingen:

Vaihinger Markt - Feuersee

Wangen:

Inselstraße, Grünfläche vor Untertürkheimer Brücke

Weilimdorf:

Löwenplatz - Parkplatz Raststätter Straße/Ecke Thaerstraße

Zuffenhausen:

Festplatz an der Haldenrainstraße

Mannheim:

Gerade in Großstädten wie Stuttgart kann man schnell den Überblick verlieren, denn das Gewerbe um die Weihnachstbäume ist ziemlich groß. Für ein gelungenes Fest, ist auch der Christbaum ein entscheidender Faktor. Das Zubehör und die Weihnachtskugeln können zwar viel ausmachen, dennoch sollte der Tannenbaum auch möglichst üppig sein. Wir verraten Ihnen, wo sie in Stuttgart und Umgebung, den besten Weihnachtsbaumverkauf finden. Denn Baden-Würtemberg hat so manchen Verkauf anzubieten.In den vergangenen Jahren waren der Weihnachtsbaumverkauf in der gesamten Innenstadt verteilt. So konnte man den Weihnachtsbaum, laut " stuttgart.de " an folgenden Orten kaufen.Maaß Center24.12.2017 von 07.00 – 12.00 Uhr