Camping im Herbst: So sorgen Sie für warme Nächte

Der mit Abstand wichtigste Punkt ist der Schlafsack – er ist das Kernelement, um den Körper beim Camping in einer kalten Nacht warmzuhalten. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, sich beim Zelten im Herbst gegen die Kälte zu schützen. Wir verraten, wie es am besten funktioniert.Bei der EN 13537 handelt es sich um eine Norm, welche angibt, für welche Temperatur der jeweilige Schlafsack geeignet ist. Hier gibt es den oberen Grenzwert, den Komfortbereich, den unteren Grenzbereich sowie den extrem Bereich. Der obere Grenzwert ist irrelevant, denn er gibt an, wann ein Mensch zu schwitzen beginnt. Die weiteren Bereiche sind individuell auf die beiden Geschlechter sowie auf die Körpergröße und Körpermasse ausgerichtet, manche Anbieter geben individuelle, eigene Werte an.Für eine warme Camping Nacht im Herbst ist ein Schlafsack empfehlenswert, welcher mindestens im Komfortbereich liegt – um ganz sicherzugehen, ist ein Schlafsack für den unteren Grenzwert die optimale Wahl, mit einem Schlafsack für den extrem Bereich können Sie sich einer warmen Nacht garantiert sicher sein, denn diese Schlafsäcke können Sie auch bei Minusgraden warm halten. Mehr dazu hier: Link Neben der EN 13537 Norm ist auch die Form des Schlafsacks von Relevanz. Schlafsäcke werden grundsätzlich aufgeteilt in den Mumien-Schlafsack sowie in den Schlafsack in Deckenform. Während der Deckenschlafsack insgesamt mehr Platz und Bewegungsfreiheit beim Schlafen bietet, ist der Mumien-Schlafsack etwas kompakter und entsprechend der Form des liegenden Menschen angepasst. Durch die Anpassung an die Körperform des Menschen wärmt der Mumien-Schlafsack schneller und sorgt dafür, dass insgesamt weniger warme Luft entweicht. Wer auf die Geräumigkeit und den Komfort nicht verzichten möchte, aber trotzdem möglichst warm schlafen möchte, kann eine Mischung zwischen dem Mumien-Schlafsack und dem Deckenschlafsack wählen – diese Art des Schlafsacks wird häufig als Ei-förmiger Schlafsack bezeichnet.Den richtigen Schlafsack finden Sie tatsächlich ganz einfach. Schauen Sie sich dazu lediglich einen Vergleich der verschiedenen Modelle und die dazugehörigen Tests an und schon haben Sie ganz schnell den idealen Schlafsack. Auf Ratgeber-Portalen und Blogs wie sporty-travel.de finden Sie übersichtliche Listen mit verschiedenen Modellen.In Hinsicht auf das Material bietet ein Schlafsack aus Daunen zwar das beste Verhältnis zwischen Gewicht und Wärmeleistung, doch sollte beachtet werden, dass Feuchtigkeit dem Daunenschlafsack zu schaffen machen kann, sodass dessen Wärmefunktion nicht mehr vollkommen erfüllt werden kann.Neben dem Schlafsack ist selbstverständlich auch die Unterlage relevant, auf der man schläft. Für gewöhnlich kommt hier die klassische Iso-Matte zum Einsatz, bei denen es natürlich diverse Unterschiede gibt. Passend zur Isomatte kann auch eine Rettungsdecke oder Ähnliches verwendet und unter die Iso-Matte gelegt werden, um eine Kältedämmung zum Zeltboden herzustellen. Auf eine Luftmatratze sollte man verzichten, wenn die Nacht wirklich warm werden soll. Denn über den Boden kann bis zu viermal mehr Wärme verloren gehen, als durch den Schlafsack.Die äußeren Umstände haben einen erheblichen Einfluss auf die Temperatur im Zelt – so ist auch der Wind ein entscheidender Faktor. Daher ist es empfehlenswert, das Zelt so zu platzieren, dass dieses möglichst windgeschützt ist.Im gleichen Zug sollte man darauf achten, das Zelt in keiner Mulde aufzustellen, welche Gefahr läuft, durch Regenwasser oder andere Gewässer geflutet zu werden.Nasse Kleidung sollte möglichst außerhalb des Zeltes aufbewahrt und getrocknet werden.Empfehlenswert ist es zudem, gemütliche Kleidung für die Schlafenszeit dabei zu haben, sodass diese einen zusätzlich im Schlafsack wärmt. Auch eine heiße Flasche Wasser kann wahre Wunder bewirken, um den Schlafsack innerhalb kürzester Zeit aufzuwärmen.