Zum bevorstehenden Pfleiderer-Tag

Der Familienverband Pfleiderer e.V. veranstaltet seine diesjährige Jahreshauptversammlung in Stuttgart.





Am Vormittag des 7. Oktober beginnt das Programm allerdings erst einmal außerhalb der Stadtgrenzen um 9.30 Uhr auf dem Saalplatz von Korntal-Münchingen, da die Versammelten dem Erntedank-Gottesdienst der Evangelischen Brüdergemeinde beiwohnen wollen. Auch der Ortskern wird kurz besichtigt, denn Mitglieder der Familie haben in Korntal bis zum heutigen Tag Spuren hinterlassen. Am bekanntesten Dr. Gottlob Pfleiderer. Er hatte im 19. Jahrhundert über viele Jahre hinweg die Trägerschaft des „Knabeninstituts“ inne.

Zum Mittag kehrt die Festgesellschaft im „Trompetle“ ein, dem Heimlokal des Musikvereins Stuttgart-Weilimdorf, Köstlinstraße 109. Nach dem Essen ist Zeit für Kurzberichte, Vorstandswahl sowie Unterhaltung. Ausklang wird am Spätnachmittag nach dem Kaffee sein.In seiner Satzung bekräftigt der jetzt auf hundert Mitglieder gewachsene Familienverband Pfleiderer den Wunsch nach Zusammenhalt, seinen Willen, Familienbelange zu vertreten und die Erforschung der Familiengeschichte voranzutreiben.Kontakt: Susanne Schuster, Tel. 0176-55131843 oder schusterfamily@t-online.de