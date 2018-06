Infoworkshop an der Theater Akademie Stuttgart im Juli 2018

Die Theater Akademie Stuttgart veranstaltet im Juli 2018 einen Infoworkshop für alle Interessenten an einer Schauspiel-, Theaterpädagogik und Sprechkunst/Sprachpädagogik Ausbildung an der Theater Akademie Stuttgart.An dem Infoworkshop haben Interessenten die Möglichkeit herauszufinden, ob sie das Potential für einen Theaterberuf haben. An diesem Schnuppertag geht es um die Inhalte der Ausbildungsmöglichkeiten, das Doppelstudium und zukünftige Studenten oder Interessenten haben die Möglichkeit die Dozenten der Theater Akademie Stuttgart kennenzulernen.Der Infoworkshop findet am 8.07.2018 von 10 - 18 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Weitere Informationen zu dem Tagesablauf des Infoworkshops und das Anmeldeformular auf der Website der Theater Akademie Stuttgart