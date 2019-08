Anzeige

Elberadweg – Zwischen Elbsandstein und Wattenmeer

Die Elbe ist der zweitgrößte Fluss Deutschlands, aber für Radurlauber ist sie das Größte.



Hinter der deutsch-tschechischen Grenze wird der Fluss von den Sandsteinfelsen des Nationalparks Sächsische Schweiz begrüßt. Die Route verläuft direkt im Elbtal, mit Blick auf die romantische Felsenwelt. Mit der Dresdner Semperoper und der Frauenkirche sind schnell zwei weitere Höhepunkte erreicht. Auf dem Weg nach Norden kommen Reisende durch interessante Städte wie Torgau, Wittenberg oder Dessau. Technikfreunde stoppen am Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg. Hamburg wäre alleine eine längere Reise wert. An der Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven können Sie schließlich den Ozeanriesen zuwinken.

