DINNER FOR ONE: Silvester im THEATER AM OLGAECK

"The same procedere as last year, Miss Sophie?" Seit über zehn Jahren steht die unverwüstliche, kultige Silvester - Comedy am 31. 12. auf dem Spielplan des Theaters am Olgaeck!

Auch in diesem Jahr wird Miss Sophie wieder ihre Gäste Sir Toby, Admiral von Snyder, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom empfangen, und ihr Butler James wird wieder für alle trinken und seinen Kampf mit dem Tigerfell aufnehmen.In diesem Jahr wirddie Sophie spielen, der trunkene Butler wird von dem Schauspieleraus Hannover dargestellt.Doch damit nicht genug!Weil "Dinner For One" vonja eigentlich nur ein Sketch ist und kein abendfüllendes Theaterstück wird es am Olgaeck vorab noch ein "Solo für einen Requisiteur" geben. Ebenfalls gespielt vonEigentlich will er nur ein bisschen aufräumen auf der Bühne. Silvester hat man Zeit dafür, denn das Theater ist geschlossen. Doch da entdeckt er das Publikum, das wohl irrtümlich eingelassen wurde. Was nun? Er besinnt sich darauf, dass er doch früher auch einmal Schauspieler war, ist plötzlich wieder voll in seinem Element, spielt und singt und unterhält die Leute blendend. Bis plötzlich die Theaterputzfrau auftaucht. Eigentlich wollen sich die Beiden nun "Dinner For One" im Fernsehen anschauen, aber der Apparat ist kaputt. Und so beschließen sie, selber in die Rollen von Sophie und James zu schlüpfen. Das Spiel kann beginnen!Gleichwird es an diesem Silvesterabend 2017 imin Stuttgart geben. UmKarten man nur beireservieren. Und vielleicht gibt es noch Restplätze an der Abendkasse.