Wo ist in Baden-WÃ¼rttemberg Verkaufsoffener Sonntag? - Ãœbersicht fÃ¼r 2019

Verkaufsoffene Sonntage. Ist das in Deutschland überhaupt möglich? Der Sonntag ist doch eigentlich ein Ruhetag, oder? In der Tat gibt es Ausnahmen. Auch in Baden-Württemberg.

Wäre es nicht schön auch mal an einem Sonntag die Einkäufe erledigen zu können? Das ist tatsächlich möglich! Für viele Berufstätige ist der verkaufsoffene Sonntag eine praktische Möglichkeit, auch mal in der Innenstadt zu bummeln. Sonntags ist in der Regel ein Ruhetag, an dem einige Menschen zum Beten gehen. Deswegen haben auch Geschäfte wie zum Beispiel Modeläden, Supermärkte, Kaufhäuser oder Baumärkte, außer Bäckereien und Tankstellen, geschlossen sein müssen. An verkaufsoffenen Sonntagen, haben die Shops jedoch zwischen 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr offen. Da der Anlass vom Gesetz vorgeschrieben ist, können die Ladeninhaber selbst entscheiden, ob sie ihr Türen öffnen wollen für den verkaufsoffenen Sonntag oder nicht. Wann und wo die Termine in Baden-Württemberg 2018 sind, erfahrt ihr in unseren praktischen Übersicht, die stets aktualisiert wird:-17.02.2019 in Öhringen-10.03.2019 in Neckarsulm-10.03.2019 in Ingelfingen-10.03.2019 in Graben-Neudorf-10.03.2019 in Kenzingen-10.03.2019 in Lauda-Königshofen-10.03.2019 in Bad Mergentheim-17.03.2019 in Rust-24.03.2019 in Schorndorf-29.03.2019 in Biberach-31.03.2019 in Eberbach-31.03.2019 in Horb am Neckar-31.03.2019 in Reutlingen-31.03.2019 in Pfullingen-31.03.2019 in Denkendorf-31.03.2019 in Sulzfeld-31.03.2019 in Durmersheim-31.03.2019 in Gaggenau-31.03.2019 in Haslach im Kinzigtal-31.03.2019 in Villingen-Schwenningen-31.03.2019 in Oberndorf am Neckar-31.03.2019 in Gundelfingen-31.03.2019 in Müllheim-31.03.2019 in Ravensburg-31.03.2019 in Riedlingen-31.03.2019 in Ulm-07.04.2019 in Heidelberg-07.04.2019 in Wiesloch-07.04.2019 in Weinheim-07.04.2019 in Herrenberg-07.04.2019 in Backnang-07.04.2019 in Tübingen-07.04.2019 in Albstadt-07.04.2019 in Hüttlingen-07.04.2019 in Ellwangen (Jagst)-07.04.2019 in Schäbisch Gmünd-07.04.2019 in Esslingen-07.04.2019 in Mosbach-07.04.2019 in Calw-07.04.2019 in Rheinstetten-07.04.2019 in Eggenstein-Leopoldshafen-07.04.2019 in Östringen-07.04.2019 in Achern-07.04.2019 in Villingen-Schwenningen-07.04.2019 in Radolfzell am Bodensee-07.04.2019 in Schramberg-07.04.2019 in Bad Krozigen-07.04.2019 in Kirchzarten-07.04.2019 in Staufen am Breisgau-07.04.2019 in Endingen-07.04.2019 in Neuenburg am Rhein-07.04.2019 in Bad Säckingen-07.04.2019 in Westerheim-07.04.2019 in Friedrichsheim-07.04.2019 in Bad Saulgau-07.04.2019 in Heidenheim-07.04.2019 in Lauda-Königshofen-14.04.2019 in Nußloch-14.04.2019 in Renningen-14.04.2019 in Freudenstadt-14.04.2019 in Burladingen-14.04.2019 in Oberkochen-14.04.2019 in Eppingen-14.04.2019 in Rastadt-14.04.2019 in Bad Krozingen-14.04.2019 in Herbolzheim-14.04.2019 in Überlingen-14.04.2019 in Wertheim-28.04.2019 in Gottmadingen-28.04.2019 in Emmendingen-28.04.2019 in Lörrach-04.05.2019 in Biberach-05.05.2019 in Hockenheim-05.05.2019 in Fellbach-05.05.2019 in Winnenden-05.05.2019 in Rottenburg am Neckar-05.05.2019 in Eislingen/Fils-05.05.2019 in Aalen-05.05.2019 in Schwäbisch Hall-05.05.2019 in Buchen-05.05.2019 in Karlsruhe-05.05.2019 in Wolfach-05.05.2019 in Singen-05.05.2019 in Radolfzell am Bodensee-05.05.2019 in Staufen am Breisgau-05.05.2019 in Schopfheim-05.05.2019 in Langenau-12.05.2019 in Mosbach-12.05.2019 in Bad Rappenau-19.05.2019 in Neresheim-19.05.2019 in Oberndorf am Neckar-19.05.2019 in Lauda-Königshofen-26.05.2019 in Sulzfeld-02.06.2019 in Eberbach-02.06.2019 in Waiblingen-02.06.2019 in Sinsheim-02.06.2019 in Endingen am Kaiserstuhl-02.06.2019 in Bad Wimpfen-16.06.2019 in Hüttlingen-23.06.2019 in Mössingen-23.06.2019 in Hüttlingen-23.06.2019 in Neuenbürg-07.07.2017 in Wiesloch-07.07.2017 in Adelsheim-14.07.2019 in Fellbach-21.07.2019 in Sinsheim-28.07.2019 in Tübingen-28.07.2019 in Schwäbisch Hall-04.08.2019 in Wolfach-11.08.2019 in Weinheim-08.09.2019 in Heidelberg-08.09.2019 in Burladingen-08.09.2019 in Buchen-08.09.2019 in Karlsruhe-15.09.2019 in Oftersheim-15.09.2019 in Weinheim-15.09.2019 in Tübingen-15.09.2019 in Burladingen-15.09.2019 in Aalen-15.09.2019 in Karlsruhe-15.09.2019 in Durmersheim-15.09.2019 in Gundelfingen-15.09.2019 in Wangen im Allgäu-22.09.2019 in Pfullingen-22.09.2019 in Eislingen/Fils-22.09.2019 in Ellwangen (Jagst)-22.09.2019 in Crailsheim-22.09.2019 in Sulzfeld-29.09.2019 in Heidelberg-29.09.2019 in Wiesloch-29.09.2019 in Rastatt-29.09.2019 in Kenzingen-29.09.2019 in Schopfheim-06.10.2019 in Hockenheim-06.10.2019 in Rottenburg am Neckar-06.10.2019 in Mössingen-06.10.2019 in Freudenstadt-06.10.2019 in Denkendorf-06.10.2019 in Eppingen-06.10.2019 in Pforzheim-06.10.2019 in Haslach im Kinzigtal-06.10.2019 in Gottmadingen-06.10.2019 in Radolfzell am Bodensee-06.10.2019 in Staufen-06.10.2019 in Ravensburg-06.10.2019 in Ulm-06.10.2019 in Langenau-06.10.2019 in Heidenheim-06.10.2019 in Bad Mergentheim-13.10.2019 in Renningen-13.10.2019 in Winnenden-13.10.2019 in Hüttlingen-13.10.2019 in Buchen-13.10.2019 in Adelsheim-13.10.2019 in Mosbach-13.10.2019 in Karlsruhe-13.10.2019 in Schramberg-13.10.2019 in Oberndorf am Neckar-13.10.2019 in Waldkirch-13.10.2019 in Bad Krozingen-13.10.2019 in Endingen-13.10.2019 in Müllheim-13.10.2019 in Lörrach-13.10.2019 in Westerheim-13.10.2019 in Überlingen-13.10.2019 in Lauda-Königshofen-20.10.2019 in Eberbach-20.10.2019 in Balingen-20.10.2019 in Reutlingen-20.10.2019 in Schwäbisch Gmünd-20.10.2019 in Eggenstein-Leopoldshafen-20.10.2019 in Donaueschingen-20.10.2019 in Rottweil-20.10.2019 in Bad Krozingen-20.10.2019 in Friedrichshafen-27.10.2019 in Dornstetten-27.10.2019 in Östringen-27.10.2019 in Wolfach-27.10.2019 in Emmendingen-27.10.2019 in Metzingen-03.11.2019 in Achern-03.11.2019 in Biberach-03.11.2019 in Villingen-Schwenningen-03.11.2019 in Bad Saulgau-03.11.2019 in Warthausen-03.11.2019 in Wertheim-10.11.2019 in Pfullingen-10.11.2019 in Aalen-10.11.2019 in Gaggenau-10.11.2019 in Graben-Neudorf-10.11.2019 in Villingen-Schwenningen-10.11.2019 in Singen-17.11.2019 in Oberkochen-17.11.2019 in Rheinstetten