Wo ist in Baden-WÃ¼rttemberg Verkaufsoffener Sonntag? - Ãœbersicht fÃ¼r 2018

Verkaufsoffene Sonntage. Geht das in Deutschland überhaupt? Sonntag ist doch ein Ruhetag, oder? Tatsächlich gibt es Ausnahmen. Auch in Baden-Württemberg.

Wäre es nicht toll auch mal an einem Sonntag einkaufen gehen zu können? Das ist auch möglich! Für viele Berufstätige ist der verkaufsoffene Sonntag eine gute Möglichkeit, um auch mal in der Stadt zu bummeln. Sonntags ist normalerweise ein Ruhetag, an dem viele Menschen zum beten in die Kirche gehen, weshalb auch Geschäfte wie beispielsweise Modeläden, Supermärkte, Baumärkte oder Kaufhäuser, außer Tankstellen und Bäckereien, geschlossen haben müssen. An verkaufsoffenen Sonntagen, haben die Läden jedoch zwischen 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da der Anlass nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, können die Inhaber der Shops selber entscheiden ob sie öffnen wollen oder nicht. Wann und wo diese Termine in Baden-Württemberg 2018 sind, erfahrt ihr hier:-06.05.2018 in 69181 Leimen-06.05.2018 in 70173 Stuttgart-06.05.2018 in 70734 Fellbach-06.05.2018 in 71364 Winnenden-06.05.2018 in 71665 Vaihingen an der Enz-06.05.2018 in 73054 Eislingen/Fils-06.05.2018 in 73430 Aalen-06.05.2018 in 73457 Essingen-06.05.2018 in 73779 Deizisau-06.05.2018 in 74523 Schwäbisch Hall-06.05.2018 in 74706 Osterburken-06.05.2018 in 74722 Buchen-06.05.2018 in 75031 Eppingen-06.05.2018 in 75365 Calw-06.05.2018 in 75417 Mühlacker-06.05.2018 in 76133 Karlsruhe-06.05.2018 in 77709 Oberwolfach-06.05.2018 in 78073 Bad Dürrheim-06.05.2018 in 78315 Radolfzell am Bodensee-06.05.2018 in 79183 Waldkirch-06.05.2018 in 79206 Breisach am Rhein-06.05.2018 in 79219 Staufen im Breisgau-06.05.2018 in 88069 Tettnang-06.05.2018 in 88677 Markdorf-06.05.2018 in 89129 Langenau-06.05.2018 in 89150 Laichingen-06.05.2018 in 97922 Lauda-Königshofen-13.05.2018 in 68799 Reilingen-13.05.2018 in 69412 Eberbach-13.05.2018 in 74321 Bietigheim-Bissingen-13.05.2018 in 74821 Mosbach-13.05.2018 in 74889 Sinsheim-13.05.2018 in 74906 Bad Rappenau-13.05.2018 in 77694 Kehl-13.05.2018 in 79258 Hartheim am Rhein-13.05.2018 in 79346 Endingen am Kaiserstuhl-20.05.2018 in 78647 Trossingen-27.05.2018 in 68775 Ketsch-27.05.2018 in 77736 Zell am Harmersbach-03.06.2018 in 79618 Rheinfelden (Baden)-10.06.2018 in 68766 Hockenheim-10.06.2018 in 69190 Walldorf-10.06.2018 in 71149 Bondorf-10.06.2018 in 74172 Neckarsulm-10.06.2018 in 74736 Hardheim-10.06.2018 in 74889 Sinsheim-10.06.2018 in 74909 Meckesheim-10.06.2018 in 76316 Malsch-10.06.2018 in 76593 Gernsbach-10.06.2018 in 77723 Gengenbach-10.06.2018 in 88074 Meckenbeuren-17.06.2018 in 69151 Neckargemünd-17.06.2018 in 70173 Stuttgart-17.06.2018 in 72116 Mössingen-17.06.2018 in 73460 Hüttlingen-17.06.2018 in 74927 Eschelbronn-17.06.2018 in 8468 Limbach-24.06.2018 in 68526 Ladenburg-24.06.2018 in 70173 Stuttgart-24.06.2018 in 75038 Oberderdingen-24.06.2018 in 77723 Gengenbach-24.06.2018 in 79395 Neuenburg am Rhein-01.07.2018 in 70173 Stuttgart-01.07.2018 in 71672 Marbach am Neckar-01.07.2018 in 72401 Haigerloch-01.07.2018 in 74740 Adelsheim-08.07.2018 in 74706 Osterburken-08.07.2018 in 74916–74918 Angelbachtal-08.07.2018 in 76684 Östringen-08.07.2018 in 79258 Hartheim am Rhein-08.07.2018 in 79336 Herbolzheim-15.07.2018 in 69168 Wiesloch-15.07.2018 in 70734 Fellbach-15.07.2018 in 74348 Lauffen am Neckar-15.07.2018 in 74653 Künzelsau-15.07.2018 in 74889 Sinsheim-15.07.2018 in 99974 Mühlhausen-22.07.2018 in 70794 Filderstadt-22.07.2018 in 73240 Wendlingen am Neckar-22.07.2018 in 73779 Deizisau-22.07.2018 in 74523 Schwäbisch Hall-22.07.2018 in 74915 Waibstadt-29.07.2018 in 72070 Tübingen-12.08.2018 in 68775 Ketsch-19.08.2018 in 69245 Bammental-26.08.2018 in 69181 Leimen-02.09.2018 im 68535 Edingen-Neckarhausen-02.09.2018 im 69117 Heidelberg-02.09.2018 im 69198 Schriesheim-02.09.2018 im 74172 Neckarsulm-09.09.2018 im 69181 Leimen-09.09.2018 im 69226 Nußloch-09.09.2018 im 69469 Weinheim-09.09.2018 im 70173 Stuttgart-09.09.2018 im 73430 Aalen-09.09.2018 im 74722 Buchen-09.09.2018 im 74927 Eschelbronn-09.09.2018 im 76133 Karlsruhe-09.09.2018 im 79618 Rheinfelden (Baden)-09.09.2018 im 88069 Tettnang-16.09.2018 im 68542 Heddesheim-16.09.2018 im 68723 Plankstadt-16.09.2018 im 69168 Wiesloch-16.09.2018 im 69181 Leimen-16.09.2018 im 69221 Dossenheim-16.09.2018 im 70173 Stuttgart-16.09.2018 im 70806 Kornwestheim-16.09.2018 im 71229 Leonberg-16.09.2018 im 72070 Tübingen-16.09.2018 im 72393 Burladingen-16.09.2018 im 74336 Brackenheim-16.09.2018 im 74564 Crailsheim-16.09.2018 im 74924 Neckarbischofsheim-16.09.2018 im 74931 Lobbach-16.09.2018 im 76133 Karlsruhe-16.09.2018 im 76327 Pfinztal-16.09.2018 im 76448 Durmersheim-16.09.2018 im 76593 Gernsbach-16.09.2018 im 76646 Bruchsal-16.09.2018 im 77723 Gengenbach-16.09.2018 im 78112 Sankt Georgen-16.09.2018 im 79194 Heuweiler-16.09.2018 im 88069 Tettnang-16.09.2018 im 88239 Wangen im Allgäu-16.09.2018 im 88271 Wilhelmsdorf-23.09.2018 im 70173 Stuttgart-23.09.2018 im 72793 Pfullingen-23.09.2018 im 73054 Eislingen/Fils-23.09.2018 im 73312 Geislingen an der Steige-23.09.2018 im 74746 Höpfingen-23.09.2018 im 78647 Trossingen-23.09.2018 im 79865 Grafenhausen-23.09.2018 im 88316 Isny im Allgäu-23.09.2018 im 88339 Bad Waldsee-23.09.2018 im 88471 Laupheim-23.09.2018 im 88605 Meßkirch-30.09.2018 im 69117 Heidelberg-30.09.2018 im 69151 Neckargemünd-30.09.2018 im 69168 Wiesloch-30.09.2018 im 70173 Stuttgart-30.09.2018 im 73066 Uhingen-30.09.2018 im 73072 Donzdorf-30.09.2018 im 74360 Ilsfeld-30.09.2018 im 76437 Rastatt-30.09.2018 im 76571 Gaggenau-30.09.2018 im 78333 Stockach-30.09.2018 im 79215 Elzach-30.09.2018 im 79341 Kenzingen-30.09.2018 im 79618 Rheinfelden (Baden)-30.09.2018 im 88427 Bad Schussenried-30.09.2018 im 89150 Laichingen-30.09.2018 im 97980 Bad Mergentheim-30.09.2018 im 99974 Mühlhausen-07.10.2018 in 50321 Brühl-07.10.2018 in 68159 Mannheim-07.10.2018 in 68535 Edingen-Neckarhausen-07.10.2018 in 68753 Waghäusel-07.10.2018 in 68766 Hockenheim-07.10.2018 in 68789 Sankt Leon-Rot-07.10.2018 in 69214 Eppelheim-07.10.2018 in 70173 Stuttgart-07.10.2018 in 71088 Holzgerlingen-07.10.2018 in 71272 Renningen-07.10.2018 in 71638 Ludwigsburg-07.10.2018 in 72108 Rottenburg am Neckar-07.10.2018 in 72116 Mössingen-07.10.2018 in 72202 Nagold-07.10.2018 in 72250 Freudenstadt-07.10.2018 in 72406 Bisingen-07.10.2018 in 73033 Göppingen-07.10.2018 in 73116 Wäschenbeuren-07.10.2018 in 73207 Plochingen-07.10.2018 in 73770 Denkendorf-07.10.2018 in 74072 Heilbronn-07.10.2018 in 74321 Bietigheim-Bissingen-07.10.2018 in 74523 Schwäbisch Hall-07.10.2018 in 74706 Osterburken-07.10.2018 in 75031 Eppingen-07.10.2018 in 75175 Pforzheim-07.10.2018 in 75328 Schömberg-07.10.2018 in 77694 Kehl-07.10.2018 in 77716 Haslach im Kinzigtal-07.10.2018 in 78315 Radolfzell am Bodensee-07.10.2018 in 79219 Staufen im Breisgau-07.10.2018 in 79539 Lörrach-07.10.2018 in 79761 Waldshut-Tiengen-07.10.2018 in 88074 Meckenbeuren-07.10.2018 in 88212 Ravensburg-07.10.2018 in 89073–89081 Ulm-07.10.2018 in 89129 Langenau-07.10.2018 in 89522 Heidenheim an der Brenz-07.10.2018 in 99974 Mühlhausen-14.10.2018 in 68753 Waghäusel-14.10.2018 in 69207 Sandhausen-14.10.2018 in 69231 Rauenberg-14.10.2018 in 70173 Stuttgart-14.10.2018 in 70734 Fellbach-14.10.2018 in 71083 Herrenberg-14.10.2018 in 71364 Winnenden-14.10.2018 in 71384 Weinstadt-14.10.2018 in 72213 Altensteig-14.10.2018 in 72469 Meßstetten-14.10.2018 in 72488 Sigmaringen-14.10.2018 in 72510 Stetten am kalten Markt-14.10.2018 in 73061 Ebersbach an der Fils-14.10.2018 in 73441 Bopfingen-14.10.2018 in 73460 Hüttlingen-14.10.2018 in 74653 Künzelsau-14.10.2018 in 74722 Buchen-14.10.2018 in 74731 Walldürn-14.10.2018 in 74740 Adelsheim-14.10.2018 in 74821 Mosbach-14.10.2018 in 74889 Sinsheim-14.10.2018 in 75217 Birkenfeld-14.10.2018 in 75417 Mühlacker-14.10.2018 in 76133 Karlsruhe-14.10.2018 in 76684 Östringen-14.10.2018 in 77652 Offenburg-14.10.2018 in 78073 Bad Dürrheim-14.10.2018 in 78462 Konstanz-14.10.2018 in 78727 Oberndorf am Neckar-14.10.2018 in 79189 Bad Krozingen-14.10.2018 in 79346 Endingen am Kaiserstuhl-14.10.2018 in 79379 Müllheim-14.10.2018 in 88410 Bad Wurzach-14.10.2018 in 88416 Ochsenhausen-14.10.2018 in 97922 Lauda-Königshofen-21.10.2018 in 68723 Plankstadt-21.10.2018 in 68775 Ketsch-21.10.2018 in 68804 Altlußheim-21.10.2018 in 68809 Neulußheim-21.10.2018 in 69190 Walldorf-21.10.2018 in 69412 Eberbach-21.10.2018 in 70173 Stuttgart-21.10.2018 in 70771 Leinfelden-Echterdingen-21.10.2018 in 72336 Balingen-21.10.2018 in 72401 Haigerloch-21.10.2018 in 72764 Reutlingen-21.10.2018 in 73525 Schwäbisch Gmünd-21.10.2018 in 73650 Winterbach-21.10.2018 in 74736 Hardheim-21.10.2018 in 74909 Meckesheim-21.10.2018 in 74916–74918 Angelbachtal-21.10.2018 in 74931 Lobbach-21.10.2018 in 75045 Walzbachtal-21.10.2018 in 75196 Remchingen-21.10.2018 in 76275 Ettlingen-21.10.2018 in 76307 Karlsbad-21.10.2018 in 76327 Pfinztal-21.10.2018 in 76344 Eggenstein-Leopoldshafen-21.10.2018 in 76356 Weingarten (Baden)-21.10.2018 in 76646 Bruchsal-21.10.2018 in 77704 Oberkirch-21.10.2018 in 77933 Lahr/Schwarzwald-21.10.2018 in 78628 Deißlingen-21.10.2018 in 78713 Schramberg-21.10.2018 in 79336 Herbolzheim-21.10.2018 in 88045 Friedrichshafen-21.10.2018 in 88250 Weingarten-21.10.2018 in 88299 Leutkirch im Allgäu-28.10.2018 in 68723 Plankstadt-28.10.2018 in 68799 Reilingen-28.10.2018 in 70173 Stuttgart-28.10.2018 in 70806 Kornwestheim-28.10.2018 in 71522 Backnang-28.10.2018 in 72622 Nürtingen-28.10.2018 in 73235 Weilheim an der Teck-28.10.2018 in 73312 Geislingen an der Steige-28.10.2018 in 73614 Schorndorf-28.10.2018 in 74889 Sinsheim-28.10.2018 in 74939 Zuzenhausen-28.10.2018 in 75031 Eppingen-28.10.2018 in 75045 Walzbachtal-28.10.2018 in 77694 Kehl-28.10.2018 in 77709 Oberwolfach-28.10.2018 in 79331 Teningen-28.10.2018 in 88069 Tettnang-28.10.2018 in 88512 Mengen-28.10.2018 in 88662 Überlingen-04.11.2018 in 68789 Sankt Leon-Rot-04.11.2018 in 69151 Neckargemünd-04.11.2018 in 70173 Stuttgart-04.11.2018 in 71229 Leonberg-04.11.2018 in 71332 Waiblingen-04.11.2018 in 73230 Kirchheim unter Teck-04.11.2018 in 73779 Deizisau-04.11.2018 in 74862 Binau-04.11.2018 in 77736 Zell am Harmersbach-04.11.2018 in 77855 Achern-04.11.2018 in 77933 Lahr/Schwarzwald-04.11.2018 in 78050 Villingen-Schwenningen-04.11.2018 in 78549 Spaichingen-04.11.2018 in 79215 Elzach-04.11.2018 in 88348 Bad Saulgau-04.11.2018 in 88400 Biberach an der Riß-04.11.2018 in 97877 Wertheim-04.11.2018 in 97941 Tauberbischofsheim-11.11.2018 in 70173 Stuttgart-11.11.2018 in 70794 Filderstadt-11.11.2018 in 71384 Weinstadt-11.11.2018 in 71672 Marbach am Neckar-11.11.2018 in 72793 Pfullingen-11.11.2018 in 73430 Aalen-11.11.2018 in 73728 Esslingen am Neckar-11.11.2018 in 74321 Bietigheim-Bissingen-11.11.2018 in 74915 Waibstadt-11.11.2018 in 75417 Mühlacker-11.11.2018 in 76448 Durmersheim-11.11.2018 in 76571 Gaggenau-11.11.2018 in 76676 Graben-Neudorf-11.11.2018 in 77815 Bühl-11.11.2018 in 78050 Villingen-Schwenningen-11.11.2018 in 78224 Singen (Hohentwiel)-11.11.2018 in 78224 Singen (Hohentwiel)-11.11.2018 in 79199 Kirchzarten-11.11.2018 in 88677 Markdorf-11.11.2018 in 97922 Lauda-Königshofen-18.11.2018 in 68159 Mannheim-18.11.2018 in 78073 Bad Dürrheim-18.11.2018 in 78333 Stockach-02.12.2018 in 70806 KornwestheimWeitere Infos gibt es hier: