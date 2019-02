Faszienrollen bei Sportlern voll im Trend

Wieso eine Faszienrolle bei vielen Problemen helfen kann

Die Anwendung der Faszienrolle

Mit der richtigen Rolle die Faszien lösen

Was sind Faszien?

Viele Alltagsprobleme kommen durch verklebte Faszien

Die Erfahrungen vieler Sportler und auch Patienten sprechen hier eigentlich ein ganz klares Bild. Auch auf myheimat gibt es passende Beiträge dazu, wie z.B. hier Zunächst sollte man verstehen was die Faszien sind. Den tatsächlich kennen viele Menschen diese gar nicht und wundern sich, wenn von diesen gesprochen wird.Die Faszien erfüllen innerhalb unseres Körpers eine zutiefst grundlegende Aufgabe und sollten stets in einem guten Zustand gehalten werden. Es handelt sich um Faserbündel, welche nahezu überall in unserem Körper zu finden sind und direkt mit den Nervenenden verbunden sind. Doch nicht alle Versprechungen kann das Training mit der Faszienrolle erfüllen wie in diesem Beitrag von Dr. Weigl sehr schön gezeigt wird.Durch eine Faszienrolle wird man in die Lage versetzt, ganz selbständig, einfach und effektiv die eigenen Faszien zu massieren und somit zu heilen. Durch das Massieren mit einer Faszienrollen werden nach und nach Verklebungen und Verengungen innerhalb des Fasziennetzes gelöst.Dadurch weiten sich die Faszien und die schmerzhaften und unangenehmen Gefühlen stellen sich ein. Denn diese spüren wir nur, da entsprechende Nerven mit den Faszien verbunden sind, damit wir spüren können, wenn es Probleme gibt und diese beheben können. Eine Faszienrollen ist dann das Mittel der Wahl, um wieder Beschwerdefrei zu werden. Die besten Faszienrollen werden im Beitrag von diesem Fitness Blog ausführlich vorgestellt und in einem Faszienrolle Test verglichen. Auch die Stiftung Warentest hat sich schon damit auseinandergesetzt und einen Beitrag dazu verfasst.Viele denken, dass Sie mit der Faszienrolle über bestimmte Stellen des Körpers gehen müssen, um an diesen Stellen die Faszien zu locken und lösen. Tatsächlich wird eine Faszienrolle allerdings gar nicht in die Hand genommen und geführt, sondern es funktioniert genau anders herum.Die entsprechende Körperstelle wird auf die Faszienrolle gelegt und dann wird mit den Muskeln dieses Körperbereiches die Rolle hin und her bewegt. Dabei kann der Druck, wenn er zu stark ist, durch das Abstützen mit einem Arm oder Bein gemindert werden. Ein leichter Druck und ein nicht zu unangenehmer Schmerz ist allerdings okay.Die Auswahl an Faszienrollen ist sehr groß geworden und es gibt verschiedene Unterschiede. Zum eine wären da natürlich verschiedene Marken und Materialien, zum anderen aber auch unterschiedliche Härtegrade und Größen. Dabei sollten Sie für Ihre entsprechende Konstitution die richtige Rolle wählen, damit der Umgang mit dieser möglichst einfach ist und nicht zu große Schmerzen dabei entstehen.Zu empfehlen ist es daher sich einen Test anzuschauen, denn dieser Hilft Ihnen die besten und für Sie passenden Faszienrollen schnell zu finden und erspart Ihnen einen Fehlkauf.Viele von uns kennen das Bindegewebe, wobei eigentlich die Wenigsten Wissen, wozu dieses gut ist. Der Begriff Bindegewebe ist lediglich eine Umgangssprache und umfasst eigentlich eine Art der die Faszien. Es handelt sich bei diesen Fasern um Elemente, welche unseren ganzen Körper durchziehen und für die Aufrechterhaltung der Spannung in unserem diesem zuständig sind. Sie sind dafür verantwortlich, dass unsere Organe und alles weitere genau dort bleibt, wo es hingehört.Daher melden diese auch sofort, wenn etwas nicht stimmt, damit wir entsprechend handeln können und die Funktionsfähigkeit unseres Körpers erhalten, bzw. wiederherstellen können.Sehr viele Schwierigkeiten und Schmerzen aus dem Alltag hängen mit verklebten und verspannten, sich zusammenziehenden Faszien zusammen. Insbesondere durch eine unnatürliche Haltung beim Sitzen, Gehen oder auch stehen, aber auch aufgrund von Verletzungen können schnell Schmerzen durch die entsprechenden Reaktionen der Faszien ausgelöst werden.Zudem kann ein ungesunder Lebensstil, in Bezug auf die Ernährung und starke Umweltbelastungen zu einer schmerzhaften Abwehrreaktion der Faszien führen.