Stuttgart West: Deine alten Hadys für einen guten Zweck

Alte Handys zu Hause? Ab Montag den 8. Mai könnt Ihr Eure alten Handys bei dem unverpackt Laden "Schüttgut" in der Vogelsangstraße 51 im Stuttgarter Westen abgegeben. Die Handys werden in einen zertifizierten Recycelprozess gegeben, um die Rohstoffe/Seltenen Erden (Gold, Tantal, Zinn und Wolfram) wiederverwerten zu können. Funktionsfähige Handys werden wieder aufbereitet. Der Erlös der Aktion geht an die Umwelthilfe e.V. So konnten schon über 770 Umwelt- und Naturschutzprojekte unterstützt werden.

Die Rohstoffe, Produktion und Entsorgung unsere Handys sorgen in Ländern wie Kongo oder Ghana für Armut, Gewalt und Umweltzerstörung. Weitere Informationen dazu findet Ihr auf www.handy-aktion.de. Also alte Handys einpacken, ab in die Vogelsangstraße 51 und etwas Gutes tun.Schirmherr der “Handy-Aktion“ ist unsere Minister (Baden-Württemberg) für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Franz Untersteller. Finanziert wird die Aktion von der Telecom.Weitere Informationen: