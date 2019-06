Freistehender Kühlschrank oder Einbaukühlschrank die bessere Wahl?

Der freistehende Kühlschrank

Innenaufteilung im freistehenden Kühlschrank

Einbaukühlschrank ist der Klassiker

Ist bei einem Einbaukühlschrank ein besonderer Anschluss nötig?

Er verfügt in der Tiefe immer über ein Maß von ca. 60 cm. Dadurch passt er sich perfekt in eine offene Küchenzeile ein. Bei der Breite sind 55 cm oder 60 cm möglich, wodurch sich zum einen das Volumen ändert und zum anderen die vielleicht zu schmale Stelle doch knapp genutzt werden kann. Bei der Höhe sind aufgrund der inneren Kapazitäten zahlreiche Varianten möglich, die sicherlich auf jedes Bedürfnis perfekt eingehen.Das Standardmaß von einem freistehenden reinen Kühlschrank beträgt 60 cm x 60 cm x 85 cm, der dadurch wunderbar mit einem evtl. vorhandenem Herd oder den Unterschränken harmoniert.Ein solcher Kühlschrank ist in der Regel weiß oder chromfarben, hat einen wechselbaren Türanschlag und eine Abdeckplatte, die wie eine Arbeitsfläche zu nutzen ist. Erst die höheren Modelle werden immer öfter auch in starken Kontrast- oder feinen Pastellfarben verkauft, wie man in einem Kühlschrank Test nachlesen kann (Quelle: https://www.kochen-mit-genuss.org/bester-kuehlschrank-test-vergleich/ ). Solche Farben bringen mit einem freistehenden Kühlschrank einen echten Hingucker in die Küche.In der Höhe verstellbare Böden (bruchfestes Glas oder Kunststoff) lassen das Licht im gesamten Innenraum durch. Für Obst und Gemüse gibt es ein oder zwei Schubladen in der tiefsten Ebene. Je wertiger der Kühlschrank ist, um so durchdachter ist auch seine Ausstattung: Wellenförmige Drahteinhänger sind für liegende Flaschen möglich.Böden mit klapp- oder herausnehmbaren Segmenten tragen auch hohe und schwere Lebensmittel sicher. Je stärker die Isolierung im Kühlschrank ist, um so energiesparender ist der Stromverbrauch (Quelle: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/migration_files/media246706A.pdf ). Natürlich ist auch die Tür von innen mit zahlreichen Haltern, Fächern und Aufbewahrungsvarianten bestückt.Der freistehende Kühlschrank ist häufig mit einem kleinen Gefrierfach von etwa 15 l bestückt. Von sehr preiswert (ca. 150 Euro) bis besonders edel (ca. 700 Euro) ist für jeden Geldbeutel und Anspruch das richtige Modell zu finden.Der wesentliche Unterschied zum freistehenden Kühlschrank ist die Möglichkeit, den Einbaukühlschrank vollständig mit der vorhandenen Küchenmöbelfront zu verkleiden.Er verschwindet hinter der auf den ersten Blick gleichen Tür wie ein Geschirrspüler oder Topfschrank. Alle Merkmale eines elektrischen Gerätes sind von innen verbaut, wodurch eine sehr elegante Möbelfront erhalten bleibt. In Deutschland sind teilweise noch sehr alte Varianten im Einsatz Die Abmessungen eines solchen Einbaukühlschrankes sind in allen Ausdehnungen Standard und lassen jederzeit einen neuen Einbau oder Austausch zu. So, wie ein freistehender Kühlschrank nicht eingebaut werden kann, so ist auch der Einbaukühlschrank nicht in der Lage selbst zu stehen. Ihm fehlt ausserhalb der Isolierung ein Gehäuse. Dieses wird deshalb durch einen in der Einbauküche vorgesehenen leeren Schrankteil gestellt.In vielen Fällen ist die Einbauküche mit einem sehr wertigen Kühlschrank ausgestattet. Es genügt bei beiden Kühlschrankvarianten ein einfacher Steckdosenanschluss.Während bei einem Umzug oder einer Möbelumstellung der freistehende Kühlschrank auch an anderer Stelle genutzt werden kann, braucht der Einbaukühlschrank immer seinen passenden Schrank.