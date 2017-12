Stralsund : VogelsangHalle |

Benefiz Fight Night – Round IV

Kampfsportspektakel in der Vogelsanghalle Stralsund



Kampfsportfans aufgepasst…

Am 24. Februar 2018 ist es wieder soweit und die Vogelsanghalle Stralsund öffnet ihre Türen für die spektakuläre Benefiz Fight Night. Auch die vierte Runde steht wieder unter dem Motto: Stralsunds Bürger kämpfen für Stralsunds Kinder! Erlöse dieser Veranstaltung kommen wieder bedürftigen Kindereinrichtungen und sozialen Kinderprojekten in Stralsund zu Gute. Prominente Vertreter aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Politik steigen wieder ins Ringquadrat um für Kinder etwas zu tun. Aber auch professionelle Kämpfe werden wieder dabei sein. Neben Boxprofi Dennis Lewandowski gibt es gleich drei Titelfights. Die beiden Rostocker Maxi Knitter und Siegfried Hille bestreiten Deutsche Titelkämpfe im K1 und das Grimmener Urgestein Mathias Schuck steigt im MMA mit dem Bulgaren Marian Dimitrov in den Ring. Es wird definitiv wieder die außergewöhnlichste und spannendste Sportveranstaltung im Jahr 2018. Seid live dabei und sichert Euch rechtzeitig Tickets. Karten für dieses einmalige Event erhaltet Ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0381 – 491 79 22 oder online unter www.fightnights.de