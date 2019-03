Stralsund : VogelsangHalle |

Wenn es in München einmal wieder heißt „O`zapft is“, schwappt die Feststimmung auch auf den Rest des Landes über. Dafür müsst Ihr nicht extra nach Bayern fahren, denn wir holen das Kult-Oktoberfest in die Hansestadt. Genießt deftige Schmankerln, süffiges Maßbier, ausgesuchte Weine und erlebt alpenländische Stimmung und bayrische Lebensfreude direkt vor Eurer Haustür. Am 11. und 12 Oktober 2019 bringen wir allen Buam und Madln die zünftige und rustikale Wiesn an den Sund. Mit dem Stralsunder Oktoberfest werden wir unseren Münchnern Vorbildern in Nichts nachstehen. Speziell für das Event wird die Vogelsanghalle Stralsund über zwei Tage in ein bayrisches Festzelt umgestaltet, ausgerichtet und möbliert. Natürlich darf am Eröffnungstag der Startschuss mit traditionellem Bieranstich und einem“ Oans-Zwoa-Drei-Gsuffa“ nicht fehlen. Zum stimmungsvollen Wiesnabend gehört natürlich auch Musik nach Bajuwarischer Tradition. Für die zünftige Gaudi sorgt unsere original bayrische Wiesn-Band „Die Wilderer“ und mit Vollker Racho wird der Wiesnabend zum Knaller. Songs wie „das rote Pferd“, „eine Insel mit 2 Bergen“ und „Schatzi schenk mir ein Foto“ machten das Entertainment-Urgestein legendär. Neben dem standesgemäßen Rahmenprogramm und verschiedenen Liveacts, werden unsere Wiesn-DJ´s die Stimmung zum beben bringen. Ja mei, das wird a gaudi…



Seid live dabei und sichert Euch rechtzeitig Plätze. Tickets für dieses einmalige Event erhaltet Ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0381 – 491 79 22 oder online unter www.mvticket.de