Stiege : Albrechtshaus |

Am kommenden Sonntag, dem 18.10.2020, besteht zum letzten Mal die Möglichkeit,

die Holzkapelle in dieser Form besuchen zu können.

In der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr geben Vereinsmitglieder Führungen und Informationen zum

Vorhaben, das Denkmal zu versetzen.

Auch sind Führungen zum Albrechtshaus möglich.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, bevor die Bauarbeiten beginnen.

Zu erwerben sind u.a. Dokumentationen zum Albrechtshaus und der Jahreskalender 2021.



Informationen über www.stabkirche-stiege.de