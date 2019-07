Stiege : Albrechtshaus |

Zusatzöffnung der Stabkirche Stiege am Sonnabend, dem 27.07.2019!

Der Verein öffnet am Sonnabend, dem 27.07.2019, die Türen der Stabkirche für Besucher.

In der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, die Kirche und das

Vereinsprojekt kennenzulernen.

Auch der Sonderstempel der Harzer Wandernadel kann erworben werden.

Eintritt frei, Spenden gern gesehen – herzlich willkommen!

Vorinformation:

Autorin K. Hotowetz, “Im Schatten der Hexen” , wird am 10.08.2019 in

der Stabkirche aus ihren Werken lesen – Information auf www.stabkirche-stiege.de