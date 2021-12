LIBERATIO - die Geburt eines Neuen Jahres

Lange habe ich darüber nachgedacht, welchen Titel mein neues Bild bekommen soll.Dabei lag der Name doch so nah:Das Virus im Vordergrund - nicht so bedrohlich, wie sonst in den Medien dargestellt, sondern schon fast harmlos aussehend - ein Wunschgedanke oder ein Zeichen der Hoffnung?Befreiung und Rückkehr zur Normalität, das ist es doch was wir uns so sehnsüchtig wünschen.Und ein Zeichen der Hoffnung, das ist es wohl, auf das so viele Menschen zur Zeit warten.Gerade am Ende eines Jahres** das unsere Hoffnung auf Besserung und Normalität immer wieder durch seine Berg- und Talfahrten aufs Neue zunichte gemacht hat** in dem es nur EIN dominierendes Thema gab** das geschätzte Menschen und Freunde aus unserer Mitte gerissen hat** das angefangen hat unsere Gesellschaft zu spaltenbrauchen wir ein Ziel, das unsere Durchhaltungskraft mobilisiert und uns in dem Glauben stärkt, daß bald wieder Normalität einkehren wird.Eure Elisabeth M. Eder