Tapas Kochkurs

Tapas sind nicht mehr nur in Spanien beliebt, sondern auch bei uns in Deutschland. Wo sie sich im Zeitalter des Finger-Food wachsender Beliebtheit erfreuen. Die vielen kleinen Portionen zu kosten, ist ein kulinarisches Vergnügen. Dabei liegt der Reiz von Tapas nicht zuletzt in der Geselligkeit. Schnell ersetzen die kleinen „Happen“ in einer Runde von Freunden und Familie ein Abendessen.Tapas bieten einen abwechslungsreichen Genuss für den Gaumen! Nicht nur, weil Heißes und Kaltes gleichzeitig auf den Tisch kommt, sondern auch durch die Kontraste und Überraschungen im Geschmack, Optik und der Konsistenz, ob eingelegte Oliven, scharfe Chorizo, ein Glas Rotwein oder einige Bissen gegrilltes Gemüse. Alles ist möglich!Lass’ Dich von mir einen Abend in die vielfältige Welt der Tapas entführen.Weitere Infos unter https://meingemachtes-manufaktur.de/tapas-2019/