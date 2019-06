Tag der offenen Tür bei der meingemachtes manufaktu

Steindorf : meingemachtes manufaktur |

Erleben, wie Marmelade, Chutneys & Co. entstehen





Am Samstag, den 29.6.2019 heißt es „Türen auf und reinspaziert“ in der meingemachtes manufaktur von Christiane Zimmermann in Steindorf. Dann können Kundinnen und Kunden, Jung und Alt und alle Interessierten in der manufaktur der zweifachen jungen Mutter hinter die Kulissen schauen. Christiane Zimmermann, die der Liebe wegen im Sommer 2018 aus dem Herzen Rheinhessens nach Bayern zog, ist seit mehr als 25 Jahren mit Leidenschaft in der Küche am Werkeln. Am Tag der offenen Tür kann man ihr bei der Herstellung von Marmelade, Chutneys und mehr zusehen. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die meingemachtes manufaktur ihre Pforten für Besucher und bietet neben Produktverkostungen auch kurze Rundgänge durch die Seminarräume der manufaktur an, die sich für Kochevents und andere Veranstaltungen buchen lassen.



Neben den Produkten von Christiane Zimmermann sind am Tag der offenen Tür auch die herrlich leckeren französischen Madeleines von Marie Bockstaller zu verkosten, außerdem ist Anke Schäfer-Graß vom Weingut „Vinothek Klosterhof Flonheim“ mit rheinhessischen Weinen zum Verkosten vor Ort. Auch Rum & more aus Inning am Ammersee, wird am Tag der offenen Tür dann außergewöhnliche, in der Karibik produzierte Rumsorten präsentieren. Bei Nataliya Ries aus Landsberg können sich die Besucher deren handbedruckte Stoffe anschauen und kaufen. Außerdem wird sie den Gästen der manufaktur zeigen, wie man in echter Handarbeit einen tollen Stoffdruck kreiert. Da am 29. Juni zeitgleich der Tag des Whiskys ist, wird der Edelbrandsommelier und Meisterbrenner Marcus Rudek am Tag der offenen Tür bei Christiane Zimmermann teilnehmen und ausgesuchte, deutsche Whiskys vorstellen. Zusammen mit ihm ist in der manufaktur im 2. Halbjahr auch ein Edelbrand-Kochkurs geplant – dazu können die Besucher Ende Juni schon mal reinschnuppern und testen. Aus Kissing ist der Familienbetrieb Luggis Paartalforellen vor Ort – auch hier erwartet die Besucher die Möglichkeit der Verkostung sowie des Kaufs der geräucherten Forellen.



Weitere Informationen erhalten Sie bei der meingemachtes manufaktur,

Eresried 50, 82297 Steindorf, unter der Telefonnummer 01520-9853688, per Email:

kontakt@meingemachtes-manufaktur.de und im Internet unter www.meingemachtes-manufaktur.de