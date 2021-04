Klangraum in der Galerie der Marienkirche Staig

Staig : Marienkirche |

Kulturelle Ideen in der Corona Zeit zu realisieren bedarf es schon sehr viel Idealismus. Vor allem eine neue Location aus dem Boden zu stampfen, und dies auch noch in einer ehemaligen Kirche, in einem kleinen Ort Namens Staig nahe Ulm. Doch wem die Musik durch die Adern fließt, einen gehörigen Ideenreichtum so wie das musikalische Knowhow vereint, der eine ganze Reihe an musikalischen Talenten seine Freunde und Weggefährden nennen kann, kann optimistisch in die Zukunft blicken.

Als Jazz-Bassist hat sich Helmut Hofmann schon längst einen Namen gemacht. In unzähligen Bands ist er fast sein ganzes Leben unterwegs gewesen. In der Schweiz hat er nebenher in einer Jugendzeit das Fach Jazz und Komposition studiert, allerdings mit seiner weiteren beruflichen Laufbahn sein Geld als Tüftler verdient. Mit seinem Kontrabass spielte er mit Jo Mikovich, Joo Kraus, Klaus Wagenleiter, Wolfgang Lackerschmid und MarieMarie Erfolgsband JADO in den Sparten Jazz, Fusion, Funk und Latin Blues Missile mit Willy Memmetoglu, WINNI Elflein Bluesband so wie in den Big Bands Operator Stage Bigband, BBC, Toni Schuhmacher Bigband.Die Ulmer Sommerbühne in Blaustein ist ebenso sein Zuhause, ob als Organisator oder professioneller Bassist. Mit dem Blues Jam auf dem Rollenprüfstand bei YouTubeoder vielen anderen Jams, das ist sein Zuhause. Doch die Corona Zeit ließ ihm kein Bühnenspiel zu, und so hatte er, als junggebackener Pensionist zusammen mit seiner Frau Conny, die ihren Mann unterstützt und ergänzt, eine Idee auch als Event-Veranstalter den Unruhestand zu genießen. Da kam die Marienkirche in Staig ins Blickfeld der Beiden, und Stück für Stück entwickelte sich der Traum vom Klangraum, den die Kirche mit sich bringt.Im Vorfeld entstand doch schon eine bauliche Aktion, wo man eine Zwischendecke in das Kirchenschiff einzog, wobei eine zweite Geschossfläche entstand. Mit vielen Gleichgesinnten und ebensolchen Idealisten wurden Pläne geschmiedet wie man aus diesem Raum einen Konzertsaal machen könnte. Mehr darüber auf der Webseite unterUnd nach Corona und wenn wieder Veranstaltungen stattfinden sollten, dann ist dies die erste Adrersse wenn es um kochkarätige Jazzer, Blueser, Jamber geht, die mit ihrem Instrument oder gesanglich eine professionelle Show- und Musikbühne produzieren.Hier geht es zu den Events und online-Tickesbuchung