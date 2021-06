Eröffnung Klangraum Staig mit Joo Kraus 13.06

Staig : KLANGRAUM STAIG |

Die lange Zeit des Wartens, die Durststrecke, im Klangraum Staig, hat nun ein Ende.

Nach den aufwendigen Ausbauarbeiten dieses Kirchenraumes in OG zu einem wohlklingenden Klangraum dürfen nun Früchte tragen. Mit einem Eröffnungskonzert des weltbekannten Jazz-Trompeters Joo Kraus am 13.06.2021 um 19:00 Uhr wird in diesen Saal Leben eingehaucht.

Eröffnungskonzert – Premiere

In vielen Stunden Arbeit, in vielen Stunden Organisation, in vielen Stunden Recherchen und nicht zuletzt mit 1000 % Idealismus und der Freude an Musik haben Conny und Helmut Hofmann sich einen Wunsch erfüllt, ein eigenes Event-Management inklusive Bühne aus der Taufe zu heben. Und viele seiner hochkarätiger Musikerfreunde standen ihm bei, und bringen diesen Klangraum im wahrsten Sinne des Wortes zu klingen.Ob nun rhythmischer Jazz gespielt wird, mit Trompete, Tuba oder Saxofon, mit Marimbaphon oder Harfe, Kontrabass und E-Gitarre, wobei das Piano nicht fehlen darf, es ist für jeden Musikliebhaber etwas dabei, dass sein Herz einfach höherschlagen lässt.Die Anzahl der Sitzplätze sind, Corona bedingt, auf 80 beschränkt, deshalb gilt es frühzeitig für die nächsten Termine frühzeitig sich Karten online reservieren zu lassen.Ralf Schmid, Flügel und Keyboard, Veith Hübner, Kontra-Bass, Torsten Krill, DrumsMichael Kersting (drums) und Lukas Grossmann (Orgel)bekannt von LaBrassBanda.Begleitet am Jazz piano von Tim Allhoff, präsentieren Kammermusik mit Saxophon und Flügel