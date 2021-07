Die Ulmer Kultband Robbi & Friends OpenAir in Staig

Die Ulmer-Kult-Band spielt mit eigener Note Rock- und Popklassiker aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Stücke von den Beatles, Rolling Stones und Deep Purple sind genauso im breit gefächerten Programm wie Hits von Santana, Toto und Stevie Wonder. Und das ganze am 17.07.2021 auf dem Dorfplatz in Staig, veranstaltet durch das Team des Klangraums Staig. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Konzertsaal Klangraum Staig statt.

Mit den Musikern Robert Freudigmann, Bass, Hansjörg Zeller, Gitarre und Gesang, Martin Höchtl am Schlagzeug und Gesang, Klaus Huber, Keyboards, Gesang und Flöte, Verena Braun, Gesang und Berthold Fischer, Saxofone und Percussion stehen Top Musiker in Staig am Dorfplatz zu einem OpenAir auf der Bühne. Die weit über die Grenzen der Donaustadt hinaus bekannte Ulmer Band spielt mit eigener Note Rock- und Popklassiker aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Stücke von den Beatles, Rolling Stones und Deep Purple sind genauso im breit gefächerten Programm wie Hits von Santana, Toto und Stevie Wonder. Sie haben sich in über 30 Bühnenjahren eine treue Fangemeinde und eine große Beliebtheit im süddeutschen Raum erspielt und werden in den Medien oft als „Ulmer Kultband“ bezeichnet.Robbi & Friends stehen für „ehrliche“ Rockmusik, bei der jeder Ton garantiert live gespielt wird. Egal ob vor 1000 Besuchern bei Großveranstaltungen oder bei Privatfesten, Robbi & Friends sorgen für gute Stimmung.