Am 16.10. im Klangraum Staig: DUO – Irek Glyk – Piotr Matusik

Staig : KLANGRAUM STAIG |

DUO IREK GŁYK – Piotr Matusik – VIBES EXPRESSION – 50th Birthday Tour:



Der Klangraum Staig hat mit Irek Glyk, ein begnadeter und vollendeter Vibraphonist und Schlagzeuger, Komponist und Arrangeur, so wie Piotr Matusik, preisgekrönter Jazz Pianist, Komponist und Keyboarder, wieder ein musikalisches Feuerwerk in sein Programm aufgenommen. Hier verbinden sich Schlagwerk und Klavier zu einem brillanten Feuerwerk der Jazz-Music.

Irek Glyk

Piotr Matusik

Weltklasse Jazz-Musiker





Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

interessiert sich seit seiner Kindheit für Musik, schloss sein Studium an der Musikhochschule von Karol Szymanowski in Kattowitz mit Auszeichnung ab. Er studierte an der Abteilung für Jazz und Populäre Musik der Musikakademie in Kattowitz und erhielt ein Stipendium des berühmten Berklee College of Music in Boston. Gewinner zahlreicher Preise bei Wettbewerben und Festivals – beginnend mit dem Gewinn des Internationalen Jazz-Improvisationswettbewerbs in Kattowitz (1990). 1994 gründete er sein Ireneusz Głyk Quartett (Adam Kowalewski – Bass, Krzysztof Dziedzic – Schlagzeug, Marek Podkowa – Saxofon, Leader – Vibraphon). Die Band war in der Jazzszene erfolgreich und gewann unter anderem den 2. Platz beim 19. Internationalen Wettbewerb junger Gruppen in Krakau. In der Umfrage des Jazz Forums wird Irek Głyk als Hoffnung des polnischen Vibraphons gefeiert und gewinnt den dritten Platz in der Kategorie dieses Instruments. Einige Jahre später beginnt er im Duett mit Bernard Maseli (Vibraphon – Marimba-Duett) aufzutreten. Im Jahr 2017 begann er als Schlagzeuger in der Band seiner Tochter Kinga Głyk, Bass-Gitarre, zu arbeiten und gab mit ihr Konzerte an vielen renommierten Orten auf der ganzen Welt.Derzeit hat er sein drittes Original-Vibraphon-Album mit dem Titel “IREK GŁYK VIBES EXPRESSION” veröffentlicht.Seine Originalalben: “Long Time”, “Step Ahead”, IREK GŁYK “VIBES EXPRESSION”.ist Pianist, Keyboarder und Komponist. Er begann seine musikalische Ausbildung im Alter von acht Jahren. Er ist Absolvent der Jazzabteilung der Musikakademie in Kattowitz, in der Klavierklasse unter Leitung von Prof. Wojciech Niedziela. Piotr war Gründer und Leiter des Piotr Matusik Quartetts – mit Chick Korea Kompositionen. Das Album “Tribute to Chick Corea” wurde von Maestro Chick Corea angehört, der einen Dankes-Brief mit Glückwünschen an Piotr schrieb. Außer Jazz, spielt Piotr auch alternative, elektronische Musik. Er gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter den 1. Preis bei der siebten Ausgabe von NovumJazz Festival 2014 – JAZZ HOPE, der zweite Preis beim International Jazz Wettbewerb 2011 in der Kategorie Solo, zweiter Preis beim International JazzImprovisationswettbewerb in Katowice, 2015. Eine weitere bedeutende Auszeichnung zeigt Piotrs brillante kompositorische Fähigkeiten und so gewann er den ersten Preis in die internationale Jazzkomposition – BJazz 2016 – in Belgien. Er ist ein Stipendiat des Ministeriums für Kultur und Nationalerbe im Jugend Programm Polen. Piotr Matusik ist seither Leiter seines ursprünglichen Akustik-Trios. Das Trio wird von Bassist Alan Wykpisz und Schlagzeuger Patryk Dobosz mitgestaltet. Piotr hat mit vielen Jazzstars der Welt zusammengearbeitet, unter Beweis seiner bemerkenswerten musikalischen Sensibilität und phänomenalen Technik.Mit diesem Programm steht einmal mehr im Klangraum Staig ein Meisterduo auf der Bühne, welches im Jazz Weltruhm erlangt hat. Und somit setzten Conny und Helmut Hofmann ihre Ansprüche dahin fort, dass nur erstklassige Musikgrößen auf der Klangraum-Bühne, in der zum neuen Glanz erweckten Marienkirche in Staig zum Jahresprogramm gehören.Wegen den einzuhaltenden Corona-Regeln bei Veranstaltungen in Baden-Württemberg und dem Landkreis Ulm gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Daher frühzeitig die Tickets im Online-Shop unter