Saisonausklang beim KCL Luthe mit Doppelstart in Oschersleben und Stadthagen

Stadthagen : Gubener Straße |

Die ersten Blätter fallen und das heißt dann auch für unsere Kartkinder, die letzten Runden auf den Parcouren zu drehen.

Samstag ging es nach Oschersleben und Sonntag waren wir dann zahlreich in Stadthagen vertreten.Am Samstag fand die ADAC-Meisterschaft ihren Abschluss. Der KCL Luthe e. V. im ADAC war mit vier Teilnehmern vertreten. Karlotta konnte sich in der K2 über Platz 5 freuen, Noah schaffte es in der K4 auf den 6. Platz, Elias wurde in der K3 Achter und Nick kam auf den 13. Platz. In der Mannschaftswertung erreichte man den 6. Platz.Schon am nächsten Morgen stand die nächste Veranstaltung an. Hier war die Jugendgruppe sogar mit acht Teilnehmern vertreten. Noah schaffte es aufs Podium und nicht nur er freute sich sehr über den 3. Platz in der K4. Nick (5.) landete hauchdünn vor Lüke in der K3. Gefolgt von Elias auf Platz 9. Ebenso erfreulich waren die Ergebnisse von Fine, Simon und Enno, sodass man von einem gelungenen Saisonabschluss sprechen kann. Aber nächstes Jahr geht es weiter, Training findet auch noch statt und selbstverständlich freut sich der KCL Luthe über Kinder, die an einem Probetraining teilnehmen möchten.