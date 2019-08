Pylone kostet Sieg

Stadthagen : SMC |

Doppellauf im ADAC Slalom Youngster- Cup in Stadthagen

Die Reifen leisteten Schwerstarbeit an den Opel Adams beim Autoslalom in Stadthagen. Durch die hohen Sommertemperaturen waren sie sehr weich und wurden schnell abgefahren. Und auf dem Parcours auf dem Parkplatz von Faurecia musste auch ordentlich gekurbelt werden. Keine langgezogene, sondern eine kurvenreiche Streckenführung erwartete die 26 jungen Teilnehmenden im Alter von 16 Jahre an. Der Stadthäger Motor Club und der MC Schaumburg richteten Lauf 8 und 9 aus und freuten sich, dass auch zwei Fahrer aus anderen ADAC Gebieten die Veranstaltung fuhren, da sie auch zur Landesmeisterschaft zählte (NFM). Nach dem Stadthäger Lauf ärgerte sich Mirco Tegeler aus der Klasse B (über 18 Jahre) wohl am meisten: eine umgefahrene Pylone kostete ihn trotz schneller Rundenzeiten den 1.Platz und warf ihn auf Rang 6 zurück. Niklas Bogen war auch nicht in Bestform und war anstatt ganz vorn dabei am Ende auf Platz 8. Hannah Bublies wurde 9. der 11 Fahrer und bekam den Pokal „Beste Dame“.Dorian Rosemund schrammte knapp am Podest vorbei und fuhr in Klasse A (unter 18 Jahren) fehlerfrei auf Platz 4. Christian Lorenz hatte leider auch einen Pylonenfehler und wurde dadurch 6. der 15.Starter.Aber schon im Lauf vom MC Schaumburg wendete sich für diese beiden Fahrer das Blatt. Zwar waren keine Pylonen gefallen, aber Christian war schneller unterwegs und hatte Rang 4 im Endstand und Dorian landete auf Platz 6.Auch Mirco Tegeler reihte sich in die Platz 4 Reihe ein. Niklas Bogen kam auf 6 und Hannah Bublies leider nur auf Platz 11.Und wenn bei einigen Sportwarten die Sommerbräune schon wieder verblasst war, hat diese Veranstaltung wieder für Nachschub gesorgt. Kühle Getränke waren begehrt und die Kopfbedeckung bei den Sportwarten schützte ein wenig vor den Sonnenstrahlen. Aber es kam weder zu einem Hitzestau noch zu Insektenstichen oder schlimmeren, so dass die Fahrer im Rettungswagen nicht zum Einsatz kommen mussten.