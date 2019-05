Motorsportwochenende total

Stadthagen : Stadthäger Motor Club |

REC in Faßberg, SY-Cup in Gifhorn und Aufbau JKS in Stadthagen



Während viele Mitglieder vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC mit dem Aufbau ihrer eigenen Jugend-Kartslalom Veranstaltung am Sonntag beschäftigt waren, durften einige Fahrer um Plätze und Pokale kämpfen.Lenn Drewes, 8jähriger Fahrer im ADAC Rundtrecken Einsteiger Cup Kart (REC), startete in Faßberg zu seinem nächsten Rennen. Wie auch in Stadthagen war das Wetter dort alles andere als angenehm frühlingshaft. Regen, Gewitter, Schneeschauer, Sonne und Wind machte das Fahren im Kart nicht zum Vergnügen. Wetterfest im Regenoverall eingepackt drehte Lenn doch immer noch sehr motiviert seine Runden. Im ersten Rennen hat er dann sogar fünf Fahrer hinter sich lassen können, drei davon aus seiner Klasse. Wie schon bei der letzten Veranstaltungen starteten beide Klassen gemeinsam. Zwei Fahrer hat er im zweiten Rennen dann hinter sich halten können. In der Tages-Gesamtwertung wurde Lenn 11. von 13 Fahrern seiner Klasse. „Ich bin zufrieden, Lenn auch. Was will man mehr“, meinte Mutter Maike, die an diesem Wochenende das Coaching allein übernehmen musste.In Gifhorn wurde zur selben Zeit der 1. und 2.Lauf im ADAC Slalom-Youngster Cup (SY-Cup) gefahren. Seit dieser Saison stellt der SMC allein fünf Personen im Fahrerfeld von 24 jungen Menschen. Christian Lorenz hat keine motorsportliche Vorerfahrung und fährt in Klasse A (bis 18 Jahre). Hannah Bublies ist ebenfalls Neuling im Motorsport und startet in Klasse B (bis 24 Jahre). Wiederholungsfahrer vom Vorjahr sind Dorian Rosemund (Klasse A), Mirco Tegeler (Klasse B) und Niklas Bogen (Klasse B), der im letzten Jahr in der ADAC Slalom Advance gestartet ist. Im 1.Lauf kamen Niklas, Mirco und Hannah auf die Plätze 4,5 und 9 von 10 Fahrer des Tages. Dorian und Christian erreichten die Plätze 5 und 7 von 12 Fahrern. Besser klappte es in beiden Klassen in Lauf 2. Niklas und Dorian konnten beide auf Platz 2 ihrer Klasse auf das Siegerpodest steigen. Mirco und Hannah wurden 7. und 9., Christian 8. Kommenden Sonntag werden dann in Sachsenhagen der 3. und 4.Lauf ausgetragen.