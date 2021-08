Ausfälle in den Teams schon vor Rennbeginn

ADAC Digital Cup Fahrer kämpfen trotz Fahrermangel

Schlechter kann ein Renntag für ein Team kaum starten, wenn von wenigen Fahrern auch noch kurzfristig jemand ausfällt. Eigentlich starten die beiden Teams vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC mit jeweils vier Fahrern in ein Rennen. Doch für das zweite Event im ADAC Digital Cup Endurance Summer Cup 2021 konnten beide Teams zusammen nur mit drei Fahrern antreten. Bedingt durch Urlaub und auch noch ein zeitgleiches Training im SY-Cup für Timo Greth und Marlin Tänzer war schon von vornherein abzusehen, dass die sechs Stunden Fahrzeit im Simulator hart werden. Jeweils zwei Fahrer für zwei Autos, das bedeutet drei Stunden konzentrierter Fahrkampf. Doch kurz vor Beginn fiel dann leider auch noch Philipp Rinne berufsbedingt aus! Also blieben nur noch Christian Greth, Sascha Rinne und Carsten Fiedler über. Schnell ein Brainstorming und es wurde beschlossen, dass Sascha zwischen den Fahrzeugen springen soll und somit jeder eine Fahrzeit von vier Stunden hat.Nach einen kurzen Warm up ging es für die beiden GT4 Fahrzeuge mit den Startnummern 10 und 718 auf die Strecke in Spa-Fracorchamps. Und während die Fahrer ihre Augen nach vorn auf die Strecke hatten, musste auch immer wieder ein Blick in den Rückspiegel erfolgen. Dort tauchten die viel schnelleren GT3 Fahrzeuge auf und noch dazu die Top Teams aus der GT4 Klasse, die einen überrundeten. Und richtig schwierig wurde es dann, wenn man plötzlich zu dritt durch eine Kurve fahren wollte.Aber die drei SMC-Fahrer haben sich wacker durchgekämpft und erschöpft, aber glücklich das Rennen nach den sechs Stunden ohne größere Zwischenfälle mit Platz 17 und 20 von 22 Starten in der GT4 Klasse beenden können.Am 11.September geht es dann zum Saisonfinale nach Monza. Dort werden auch hoffentlich beiden SMC-Teams wieder vollzählig antreten können.