Weihnachtliche Klangprachten

Weihnachtskonzert des Handglockenchores Wiedensahl

Zu weihnachtlichen Klängen der besonderen Art lädt der Handglockenchor Wiedensahl am 15. Dezember um 17:00 Uhr in die St. Martinikirche in Stadthagen ein. Mit den 78 großen und kleinen Handglocken werden die Musikerinnen und Musiker aus dem Wilhelm-Busch-Geburtsort stimmungsvoll die Weihnachtszeit einläuten. Auf dem Programm steht u.a. Musik von Engelbert Humperdinck und Anton Dvorak. Freuen dürfen sich die Zuhörer auch auf besonders prächtige Arrangements von Händels Passacaglia und des amerikanischen Weihnachtschorals „It Came Upon the Midnight Clear“. Daneben wird der Handglockenchor mit Originalkompositionen aus seinem Programm für den Niedersächsischen Orchesterwettbewerb Akzente setzen.Der Handglockenchor Wiedensahl gehört mit einem Tonumfang von sechs Oktaven zu den größten Ensembles dieser Art in Europa und wurde beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2012 und 2016 zweimal in Folge als Preisträger ausgezeichnet. In den letzten Jahren machte das Ensemble mit Konzerten im Schloss Bückeburg, zum 850 jährigen Bestehen des Klosters in Loccum sowie mit Auftritten in Radio- und Fernsehprogrammen des NDR, BR, DLF, im Europaparlament in Brüssel und in der Staatsoper Hannover auf sich aufmerksam. Konzertreisen führten den Chor in die USA (2003, 2013), nach Südafrika (2006) und im Frühjahr 2015 nach Taiwan und Hong Kong. Im Oktober 2018 begleitete der Handglockenchor Wiedensahl zwei vielbeachtete Konzerte mit dem Trinity Boys Choir aus London.Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Einlass beginnt um 16:30 Uhr. Mehr Informationen unter:www.handglockenchor-wiedensahl.de