Kunsttage Stadthagen 2017

Stadthagen : Wilhelm-Busch-Gymnasium Stadthagen |

Am 28. und 29. Oktober wird das Wilhelm-Busch-Gymnasium Stadthagen zu einer der längsten Kunstmeilen in der Region. Mehr als 60 Hobbykünstler präsentieren hier erlesenes Kunsthandwerk und künstlerische Objekte aus den unterschiedlichsten Materialien fernab der Massenware. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und auch Kinder können sich einmal probieren und bei den Künstlern über die Schulter schauen.



Erstmalig stellt die Taschen-Hobbydesignerin Sandra Leibner aus Syke bei den Kunsttagen in Stadthagen aus. Beim Zuschnitt ihrer Taschen, die Auswahl der Materialien und den notwendigen Verbindungselementen kreiert und schneidert die Künstlerin alles in eigener Fertigung. Ihre Taschen kombiniert sie dabei außenherum in Lachsleder mit einzigartigen Strukturen und im inneren mit knallbunten Farben aus unterschiedlichen Stoffen. So entstehen absolute Unikate die nicht nur praktisch sind sondern auch schick aussehen.



Ein ganz besonderes Hobby hat Gerhard Hühn aus Sehnde. Der Rentner und Liebhaber von Leuchttürmen fotografiert diese schon seit vielen Jahren aus verschiedenen Perspektiven. Während eines Urlaubes kam er auf die Idee, dass er diese auch nach bauen kann. Aus den unterschiedlichsten Materialien baut er mittlerweile in verschieden Formaten fast jeden Leuchtturm nach und stattet diese auch mit den klassischen Signallichtern aus. Diese Hingucker passen nicht nur in die heimische Wohnung sondern schaffen auch im Garten ein maritimes Flair und sorgen im dunkeln für tolle Lichteffekte.



Für Begeisterung bei den Besuchern sorgt auch immer wieder, wenn Künstler aus alten ausgedienten Materialien neues kreieren. Der sogenannten upcycling Kunst widmen sich gleich mehrere Künstler bei den Kunsttagen. Charlotte Koch fertigt aus altem Papier wie Landkarten und Tonkartonreste, individuelle Schachteln, "Inchie-Leinwände" und sogar Papierketten. Auch werden von ihr verbrauchte Kaffeekapseln zu Anhängern umgearbeitet, so dass einzigartige Schmuckstücke entstehen. Weitere umweltbewusste Trends zeigen Künstler bei der Umgestaltung von Textilien, Holz oder altem Familienbesteck.



Michael Sickfeld aus Bad Münder hat eine alte Tradition für sich entdeckt. Der langjährige Tabakpfeifenliebhaber lebt seine Leidenschaft, indem er handgemachte Pfeifen aus seltenen Hölzern anfertigt, die es so kein zweites Mal gibt. Seine Mundstücke werden aus rohen Acrylstangen ebenfalls handgefertigt. Für die Applikationen verwendet er gerne Zierhölzer, wie zum Beispiel Zebrano-, Palmen-, Buchsbaum- und Palisanderholz. Passend dazu bietet er auch viel selbstgemachtes, in mühsamer Kleinarbeit gefertigtes Zubehör an, damit bei Pfeifenfreunden auch keine Wünsche offen bleiben.



Außergewöhnlich ist auch die Behinderten-Initiative "Schmuck-Knopf" von der Künstlerin Maxi Stange aus Hannover. Bei diesem einzigartigen Pilotprojekt hat sie einen betreuten Beschäftigungsplatz für Anna im kunsthandwerklichen Bereich geschaffen, bei dem der Schwerpunkt im kreativen gestalten liegt, dem selbstständigem Lernen und bei dem die Stärkung des Selbstwerts gefördert wird. Das wandelbare Keramikprogramm orientiert sich an den farbenfrohen „Nanas“ und wird jetzt auf den Kunsttagen in Stadthagen vorgestellt.



Das weitere Spektrum ist sehr vielfältig und reicht von Holzspielzeug, Aquarellbildern, Quiltarbeiten, Nassfilzobjekten, Teddybären, Grußkarten, Seifenkreationen, Floristik, Schmuckunikaten aus Gold, Silber und Glas bis hin zu zeitlosen Skulpturen für den Innen- und Außenbereich.

Viele Künstler zeigen direkt am Stand die Entstehung ihrer Kunstobjekte, auf welche die Besucher individuell Einfluss nehmen können. So fertigen verschiedene Drechsler vor Ort aus unterschiedlichen Hölzern Kugelschreiber, Kinderspielzeuge, kleine Kreisel und Pilze sowie viele Gebrauchsgegenstände gleich zum Mitnehmen.



Zum Ausruhen lädt mit kleinen Speisen und Getränken das Künstlercafé ein. Zur Auswahl stehen mehr als 50 verschiedene Kuchen, die von den Ausstellern selbst gebacken wurden.



Ort: Wilhelm-Busch-Gymnasium Stadthagen

Adresse: Schachtstr. 53, 31655 Stadthagen

Termin: 28. und 29. Oktober 2017

Öffnungszeiten: Sa. 13:00 bis 18:00 Uhr und So. 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: 2 Euro - Kinder frei (bis 12 Jahren)

(Der Eintrittspreis wird bei vielen Künstlern ab einem Mindestumsatz von 20 Euro erstattet)