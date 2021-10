Westfalen Weser unterstützt SMC mit Förderpaket

Stadthagen : zu Hause |

Kauf eines „Lichttunnels“ zur Verkehrssicherheitsarbeit geplant

Innovative Projektideen mit Vorbildcharakter prämiert: „Ideen werden Wirklichkeit – 100 Förderpakete für Vereine in der Region“ ist das Motto unter dem Westfalen Weser zum dreizehnten Mal seinen Wettbewerb ausgeschrieben hat. Die 13 war für viele Vereine eine Glückszahl. Eines der 100 Förderpakete, die das kommunale Unternehmen in 2021 an Initiativen und Institutionen für die Umsetzung eines nachahmenswerten Projektes vergab, ging an den Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC.Zur Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Öffentlichkeit soll ein „Lichttunnel“ gekauft werden. Mit diesem kann Kindern und Erwachsenen auf einfache Art verdeutlicht werden, wie wichtig helle und reflektierende Kleidung im Straßenverkehr ist. Denn nur Sichtbarkeit schafft Sicherheit und kann Leben retten!Auch 2022 wird die Aktion fortgesetzt. Vereine können sich ab April online bewerben unter: westfalenweser.com.