„Auf euch kann man zählen!“

Ehrenamtskarten an SMC Mitglieder verliehen

In Niedersachsen sind über drei Millionen Menschen freiwillig für das Gemeinwohl tätig und engagieren sich in ihrer freien Zeit für andere. Zwei Frauen und zwei Männer davon sind vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC und haben dafür die niedersächsische Ehrenamtskarte bekommen.Für Ljiljana und Tomislav Filipcic ist es schon die zweite Verleihung, ebenso für Thorsten Schillak. Mandy Rasch bekam die Ehrung zum ersten Mal verliehen. „Ohne sie könnten viele unserer Aktionen und Veranstaltungen nicht stattfinden. Egal ob Fahrradturniere, Verkehrssicherheitstage oder Motorsportveranstaltungen – auf sie kann man sich verlassen. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt der SMC Vorsitzende Olaf Tegeler. „Und Mandy ist noch für den touristischen Teil des Vereins zuständig, was in der Corona Zeit eine echte Herausforderung ist.“ Durch die Ehrenamtskarte soll ihr leidenschaftlicher Einsatz gewürdigt werden und sichtbar für andere Menschen werden.Leider wurden alle Karten und Urkunden per Post zugestellt und konnten nicht in einem feierlichen Rahmen persönlich übergeben werden.