Zahlreiche neue Bestzeiten und Platz 5 in der Gesamtwertung für das Schwimmteam Neusäß

Zu alter Bestform fand Elena Moreira dos Santos (2007). Sie überzeugte vor allem über die 100m Freistil (01:05,86) und 100m Schmetterling (01:14,51) mit deutlichen Bestzeiten. Aber auch über die anderen Strecken erreichte sie neue Bestzeiten und konnte sich bei jedem Start einen Podestplatz sichern. Das reichte für sie zum 100m Lagen Finale bei dem sie den 2. Platz erschwimmen konnte.Alexandra Hilbert (2009) belohnte sich für ihren Trainingsehrgeiz mit zahlreichen neuen Bestzeiten, wobei sie ihre alten Zeiten um teilweise 20 Sekunden verbessern konnte.Felix Odau (2009) zeigte sich wieder einmal in Bestform und konnte bei fünf Starts fünf Podestplätze erreichen (4x1., 1x2.). Außerdem gewann er mit einer überzeugenden neuen Bestzeit (01:22,72) das 100m Lagen Finale.Bei den Jüngsten im Jahrgang 2012 gingen Samuel Meyer, Carolin Meiller, Elisa Odau und Katharina Burghard an den Start. Vor allem Carolin konnte ihre Trainer mit sehr guten Zeiten und Platzierungen überzeugen und erkämpfte sich einen 2. Platz in der Mehrkampfwertung ihres Jahrgangs.Für Emil Gölder und Florentine Eicher (beide 2011) standen zum ersten Mal die 200m Freistil auf dem Programm. Beide meisterten die ungewohnte lange Strecke bravourös und konnten sich jeweils über eine Silbermedaille freuen.Der Jahrgang 2010 ist bei Schwimmteam Neusäß stark vertreten. Maximilian Wienand, Tamara Eicher und Zoe Müller konnten zusammen 14 Podestplätze erreichen und verbesserten ihre Zeiten deutlich. Für Zoe Müller reichte es sogar zum 100m Lagen Finale, bei dem sie sich den 3. Platz erkämpfen konnte.Felicitas Borkowski (2004), Linda Kinader (2005),Lena Wolf (2007), Alina Meiller (2007), und Valentin Gölder (2009) können ihre Zeiten konstant bei jedem Wettkampf verbessern und stellen so ihren Trainingsehrgeiz unter Beweis.Auf den Bruststrecken als unschlagbar erwies sich wieder Sebastian Wienand (2007) der sich zwei erste Plätze über 100m und 200m Brust erkämpfen konnte.Im Jahrgang 2006 lieferten sich Johanna Gölder und Alina Brunner spannende Duelle über die Freistilstrecken, wobei beide ihre Zeiten deutlich verbessern konnten.Für Raja Kolbe (2005), Moritz (2006) und Finja (2008) Lehmann reichte es leider nicht zu Bestzeiten.Die erfahrensten Schwimmerinnen des Schwimmteams waren Johanna Zillner (1996) und Samantha Borkowski (1998). Johanna erreichte einen 3. Platz über 100m Brust, während Samantha an ihre alten Bestzeiten anknüpfen konnte und ebenfalls zwei Podestplätze erschwamm.Die Trainer Alexander Fritsch, Ricarda Reitenauer, Lena Pfitzmeier und Samantha Borkowski zeigten sich mehr als begeistert über das Abschneiden ihrer Schwimmer, vor allem da im Moment noch das Langstreckentraining auf dem Programm steht.