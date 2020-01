Felix Odau holt erste bayerische Medaille der langen Strecken seit 12 Jahren

Felix Odau (09) erwies sich wieder einmal in Bestform. Nachdem er über 1500m Freistil mit einer sehr guten Zeit (21:40,88 min) knapp den Podestplatz verfehlt hatte, setzte er in 400m Lagen ein Ausrufezeichen. Mit 06:10,86 min erkämpfte er sich nach einem starken Rennen den dritten Platz und brachte somit die erste bayerische Medaille über die langen Strecken seit über 12 Jahren nach Neusäß.Besonders zu loben ist die Vielseitigkeit des Zehnjährigen, der bereits im vergangen Juli drei Medaillen bei den bayerischen Meisterschaften „kurze Strecke“ gewinnen konnte.Elena Moreira dos Santos (07) und Johanna Gölder (06) konnten nicht an ihre guten Zeiten von der Kurzbahn im Dezember anknüpfen, zu deutlich merkte man das Fehlen des Trainings in einem 50-Meter Becken, was als Hallenbad im Augsburger Landkreis leider noch nicht vorhanden ist.Trotzdem zeigten sich Trainer Ricarda Reitenauer und Alexander Fritsch zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Schwimmer