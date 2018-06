Beim Sommerfest gechillt zum Ausbildungsplatz

Stadtbergen : Pflegeheim Schlößle |

Das Pflegeheim Schlößle in Stadtbergen lädt am 20. Juli 2018 von 14.30 bis 17 Uhr zum Sommerfest ein. Besonders angesprochen werden neben den Bewohnern und Angehörigen Jugendliche, die in der Pflege eine Ausbildung machen und arbeiten möchten.

Wie jedes Jahr lädt das Pflegeheim Schlößle auch in diesem Jahr Interessierte zu seinem Sommerfest ein. Anton Kreuzer, seit Mai 2018 Einrichtungsleiter der Stadtberger Pflegeeinrichtung des Diakonischen Werkes Augsbur g, geht dabei neue Wege: Das Fest richtet sich in diesem Jahr nicht nur an die Bewohner, Angehörige und Stadtberger, sondern zusätzlich speziell an Menschen, die sich für eine Ausbildung im Pflegeheim interessieren oder auf der Suche nach einer Arbeitsstelle in dem Bereich sind. „Wir haben ein tolles Team und nette Bewohner. Beim Sommerfest kann sich jeder davon überzeugen. Selbstverständlich können Interessierte auch einen Schnuppertag bei uns verbringen und erfahren, dass der Beruf neben Fachkompetenz vor allem Menschlichkeit und Einfallsreichtum verlangt.“Das Sommerfest findet am 20. Juli 2018 von 14.30 bis 17 Uhr im Pflegeheim Schlößle, Bauernstraße 28, 86391 Stadtbergen statt.