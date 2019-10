Wie finden wir festen Halt im Leben – Ein tieferes Verständnis der Sendung Jesu durch die Gralsbotschaft

Stadtbergen : Bürgersaal Stadtbergen |

An einem Lebensrückblick wird gezeigt, wie aus einer Suche nach festem Halt im Leben eine Suche nach Überzeugung wird, den Wegweisungen Jesu und der Gralsbotschaft folgend. Die Gralsbotschaft „Im Lichte der Wahrheit“ von Abd-ru-shin vermittelt das Wissen der großen Zusammenhänge und deutet die Gesetze des Lebens in heute verständlicherer Form, so wie Jesus vor 2.000 Jahren dieselben Gesetze in der damals angebrachten Form erklärte und uns zeigte, wie wir danach leben sollen. Weisen beide Botschaften den gleichen Weg? Eine spannende Frage, nachdem Wahrheiten sich nie widersprechen dürfen! Dieses selbst zu überprüfen, soll den Zuhörern die Gelegenheit geboten werden.